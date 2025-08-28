Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul în pelerinaj în Sfântul Munte Athos

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, se află într‑un pelerinaj în Sfântul Munte Athos. Astăzi, 28 august, ierarhul a sărbătorit praznicul Adormirii Maicii Domnului, conform calendarului athonit, alături de monahii de la chilia românească „Sfântul Ipatie” și de la Schitul românesc Prodromu și numeroșii închinători veniți din țară.

Episcopul‑vicar patriarhal a ajuns în Muntele Athos miercuri, 27 august, unde a poposit mai întâi la Chilia românească „Sfântul Ipatie” de pe teritoriul Mănăstirii Vatoped, condusă de ieroschimonahul Ignatie Bozianu, ucenic al Cuviosului Dionisie Ignat de la Colciu. Cu acest prilej, în prezența pelerinilor aflați la chilie, obștea monahală a oficiat un Polihroniu, informează Agenția de știri BASILICA.

„Mulțumim Bunului Dumnezeu că ne‑a învrednicit să revenim la această Chilie atât de dragă nouă, pentru că multe amintiri foarte frumoase, de mare intensitate duhovnicească, ne leagă de momentele pe care le‑am petrecut aici la rugăciune, la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, și mai ales această dragoste și bucurie care se citește atât pe fața părintelui egumen, cât și a celorlalți părinți și frați din această obște. De aceea, am dorit din toată inima ca, în drumul nostru spre Prodromu, să poposim din nou aici, pentru că ne‑a fost dor să vă revedem și ne bucurăm că găsim obștea împreună cu tinerii teologi care iată că dobândesc o experiență deosebită care în altă parte nu le este accesibilă. Vă transmit un cuvânt părintesc din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, și să știți că Părintele Patriarh se interesează și se bucură de cuvintele frumoase pe care cei care vin la București, egumeni greci de aici, din Sfântul Munte, le au la adresa schitului, a celorlalte schituri și chilii românești de aici, și este o bucurie pentru noi că avem aici monahi de cea mai aleasă ținută duhovnicească. Vă mulțumim și pentru acest moment deosebit al primirii noastre. M‑am bucurat să vă văd pe toți împreună din nou și să aducem slavă lui Dumnezeu pentru că, iată, a îngăduit să pășim pe locurile acestea sfințite de multe osteneli și multe rugăciuni”, a spus ierarhul la finalul rânduielii liturgice.

Ajuns apoi la Schitul românesc Prodromu, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a săvârșit, în noaptea de miercuri spre joi, 28 august, slujba Privegherii și Sfânta Liturghie în cinstea sărbătorii Adormirii Maicii Domnului.

Cu acest prilej, Preasfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură despre rolul Născătoarei de Dumnezeu în viața membrilor Bisericii: „Maica Domnului intervine în viața tuturor creștinilor care îi cer ajutorul și mai ales în viața de familie. Ea este ocrotitoare a familiei, pentru că a fost mamă și a cunoscut greutățile creșterii unui prunc, mai ales în condițiile în care Irod a căutat să‑L ucidă pe Cel născut în Betleemul Iudeii, ca nu cumva să îi ia tronul Regatului lui Iuda. Ea este, de asemenea, ocrotitoare a monahilor, a fecioarelor, a oamenilor care se ostenesc să trăiască în curăție, bineplăcuți lui Dumnezeu. De asemenea, Maica Domnului este ocrotitoarea noastră, pentru că această calitate i‑a încredințat‑o Mântuitorul Iisus Hristos pe Cruce, când i‑a spus Sfântului Ioan Evanghelistul, ucenicul Său iubit: «Iată mama ta!». Prin aceste cuvinte, spun Sfinții Părinți, Mântuitorul a încredințat întreaga umanitate, Biserica creștină, purtării de grijă a Maicii Sale. De asemenea, nu trebuie să uităm că de la Maica Domnului avem acest îndemn: «Faceți orice vă va spune!». Maica pământească a Fiului lui Dumnezeu întrupat ne cere să facem tot ceea ce ne spune Fiul ei. Ceea ce ne‑a spus Fiul, găsim în Sfintele Evanghelii. Același îndemn ni‑l oferă și Părintele ceresc când, în momentul Schimbării la Față, spune: «Acesta este Fiul Meu Cel iubit, în Care am binevoit. Pe Acesta ascultați‑L». Este îndatorirea noastră de căpetenie: a asculta și a primi cuvântul Domnului”.

Totodată, ierarhul a subliniat necesitatea de a privi pelerinajul la Muntele Athos ca pe o etapă semnificativă în viața duhovnicească a pelerinului.

„Un pelerinaj la locurile de sfinte, un pelerinaj la așezămintele monahale unde s‑au nevoit atât de mulți cuvioși și sfinți, aici, în Muntele Athos, nu este o simplă călătorie, ci un moment care trebuie să determine o schimbare în viața noastră, neuitând că un singur lucru trebuie din toate cele pentru care ne ostenim ca Marta: ascultarea cuvintelor Domnului și împlinirea lor. (...) Acest pelerinaj pe care ne‑a învrednicit Bunul Dumnezeu să‑l facem să fie momentul unei hotărâri, unei înălțări duhovnicești. Venirea în Sfântul Munte presupune nu doar urcarea la o altitudine mai mare, ci și înălțarea noastră interioară, în sufletul nostru, în conștiința noastră, către Dumnezeu”, a explicat Preasfinția Sa.

În încheiere, Episcopul‑vicar patriarhal a adresat mulțumiri părintelui arhimandrit Atanasie Floroiu, starețul Schitului românesc Prodromu, precum și întregii obști, pentru ospitalitatea arătată.