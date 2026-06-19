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Premiere la Catedrala Episcopală din Deva

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Un articol de: Cătălin Ungureanu - 19 Iunie 2026

În Catedrala Episcopală din Deva a avut loc marţi, 16 iunie, festivitatea de premiere a elevilor de la Școala Gimnazială „Sfântul Arsenie de la Prislop”‑Deva, din cadrul Seminarului Teologic Ortodox „Sfânta Ecaterina”, și a elevilor cu rezultate deosebite la Olimpiada de religie și la concursul școlar interdisciplinar „Cultură și Spiritualitate”. Elevii împreună cu profesorii lor au fost întâmpinaţi de pr. Mihai Herban, consilier eparhial pentru învățământ și activități cu tineretul, care le‑a transmis tuturor binecuvântarea Preasfințitului Părinte Nestor, Episcopul Devei şi Hunedoarei. Pr. Nicolae Hreban a subliniat nevoia de modele autentice pentru tineri și copii oferind ca exemplu tinerețea părintelui Teofil Părăian de la Sâmbăta de Sus, chip al stăruinței în cele ale culturii și învățăturii. A urmat premierea elevilor claselor pregătitoare, a I‑a și a V‑a de la Școala Gimnazială „Sfântul Arsenie de la Prislop” din Deva care au obținut rezultate remarcabile la învățătură, la concursuri, olimpiade și activități extrașcolare. În continuare a avut loc premierea celor 31 de elevi care au obținut premii la olimpiadele județeană și națională de religie și la concursul național „Cultură și Spiritualitate”, fiecare dintre ei primind diplome, cărți de învăţătură creştin‑ortodoxă și câte o sumă de bani. Pr. Gabriel Basa, inspector de religie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, a adresat un cuvânt de apreciere pentru efortul și reușita tinerilor olimpici. De asemenea, au primit aprecieri şi profesorii coordonatori ai elevilor.

 

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