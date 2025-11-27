Simpozion naţional, expoziţie de carte şi workshop la Sibiu

Manifestările culturale şi duhovniceşti dedicate sărbătorii Sfântului Ierarh Andrei Şaguna în Arhiepiscopia Sibiului au continuat marți, 25 noiembrie, în Aula Facultății de Teologie „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu, cu Simpozionul Național „Teologie și sfințenie în Ortodoxia românească a secolului XX. Contextul sibian”.

La evenimentul academic din cadrul Zilelor Şaguniene 2025 au participat cadre didactice de la mai multe facultăţi de teologie din ţară şi invitaţi din mediul academic şi cultural.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a rostit un cuvânt de binecuvântare şi a evidenţiat legăturile pe care le‑au avut cinci dintre sfinţii canonizaţi anul acesta cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, unde au studiat şi s‑au format ca viitori slujitori ai Bisericii. Ierarhul a subliniat legătura duhovnicească a Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae cu academia şaguniană de la Sibiu, cu teologii, slujitorii sfintelor altare şi întreaga Biserică din Ardealul natal, după cum informează Mitropolia Ardealului.

„Dragostea pe care a avut‑o Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae faţă de ardeleni şi faţă de Biserica din Ardeal n‑a încetat niciodată şi noi am simţit‑o când am fost studenţii Părintelui la cursurile de doctorat, pentru că a ţinut foarte mult la noi. A fost un fel de ambasador al Ardealului şi al Facultăţii de Teologie din Sibiu la Bucureşti. Cred că dacă s‑ar fi întors să lucreze în Sibiu, nu ar fi contribuit atât de mult la binele Bisericii nu numai din Ardeal, ci al Bisericii Ortodoxe Române”, a spus ierarhul.

Pr. conf. univ. dr. Constantin Horia Oancea, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Sibiu, a transmis un mesaj de bun‑venit din partea instituţiei pe care o conduce.

„Între sfinţii canonizaţi anul acesta în Patriarhia Română sunt şi cinci sfinţi care şi‑au legat destinul de facultatea noastră, fie în calitate de absolvenţi, fie în calitate de profesori: Sfântul Preot Dumitru Stăniloae, care a fost şi rectorul acestei academii andreiene, apoi tot între dascălii de teologie care au absolvit Facultatea din Sibiu se numără Sfântul Preot Mucenic Ilarion Felea şi Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction Munteanu. Ambii au reprezentat cu cinste şi onoare Teologia românească şi pastoraţia din funcţiile pe care le‑au îndeplinit la Arad şi Cluj‑Napoca. De asemenea, am avut privilegiul pe care poate o singură dată în viaţă îl avem, să ne bucurăm de canonizarea a doi sfinţi cuvioşi cu viaţă îmbunătăţită, făcători de minuni, făuritori de caractere creştine: Sfântul Cuvios Arsenie de la Prislop şi Sfântul Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus. Este un eveniment aparte pentru că, pe lângă comunicările ştiinţifice referitoare la viaţa şi activitatea celor cinci sfinţi, pe care ne bucurăm să le avem, vom avea parte şi de câteva mărturii personale, care vin să dea o greutate aparte evenimentului”, a spus pr. conf. univ. dr. Constantin Horia Oancea.

Comunicări, expoziţie şi workshop

În cadrul evenimentului au susţinut comunicări Dumitru Horia Ionescu, nepot al Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, pr. prof. univ. Dr. Gheorghe Holbea de la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” din București, prof. univ. dr. George Enache de la Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, prof. dr. Florin Duțu de la Colegiul Tehnic „Carol I” din București, protos. lect. univ. dr. Nicolae Tang de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad.

În cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Sibiu a avut loc şi vernisajul expoziției de carte „Mărturisire creştină în secolul XX”, o expoziție de publicații ale preoţilor care au suferit în închisorile comuniste. De asemenea, în capela instituţiei a fost săvârşit un Te Deum în prezența elevilor implicați în workshopul de pictură „Sfinți și Mărturisitori români din perioada regimului comunist”, desfăşurat în cadrul facultăţii sibiene.