Ateliere meșteșugărești

Data: 19 August 2025

Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” organizează, în zilele de 23 și 30 august, de la ora 11:00, la umbra gospodăriei Șanț, ateliere inspirate din meșteșugurile tradiționale: modelaj în lut, podoabe populare, jucării din material textil și încondeiat ouă.

Acestea se adresează copiilor cu vârste între 4 și 14 ani, iar înscrierea se poate face atât online, completând formularul de pe site-ul muzeului, cât și fizic, de la casa de bilete. (A.D.)