Cu ocazia împlinirii a 144 de ani de la nașterea marelui muzician român George Enescu, astăzi, 19 august, muzeul care îi poartă numele organizează o serie de manifestări culturale menite să pună în valoare via
Ateliere meșteșugărești
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” organizează, în zilele de 23 și 30 august, de la ora 11:00, la umbra gospodăriei Șanț, ateliere inspirate din meșteșugurile tradiționale: modelaj în lut, podoabe populare, jucării din material textil și încondeiat ouă.
Acestea se adresează copiilor cu vârste între 4 și 14 ani, iar înscrierea se poate face atât online, completând formularul de pe site-ul muzeului, cât și fizic, de la casa de bilete. (A.D.)