Centenarul Paul H. Stahl marcat la Academia Română

Academia Română și Institutul de Sociologie organizează, în 20 noiembrie 2025, în Aula Academiei, sesiunea omagială „Centenar Paul H. Stahl. 1925-2025”, eveniment care marchează un secol de la nașterea reputatului specialist în antropologia și etnologia Europei de Sud-Est şi membru de onoare al AR, Paul H. Stahl (fiul lui Henri Stahl). El a aparținut ultimei generații formate în școala sociologică a lui Dimitrie Gusti, înainte ca disciplina să fie interzisă în 1948.

Printre cei care vor susţine alocuțiuni se numără Irina Stahl, cercetător științific la Institutul de Sociologie, acad. Sabina Ispas, director al Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, prof. Adrian-Silvan Ionescu, director al Institutului de Istoria Artei „George Oprescu”, potrivit informațiilor publicate pe site-ul acad.ro.

Parcursul profesional al lui Paul H. Stahl a fost afectat de restricții ideologice și de cenzura comunistă. Stabilit la Paris în 1969, a predat la Sorbona și la École des Hautes Études en Sciences Sociales, fiind afiliat Laboratorului de Antropologie Socială condus de Claude Lévi-Strauss. După 1990, revenind în țară, s-a implicat decisiv în consolidarea Institutului de Studii Sud-Est Europene, pe care l-a condus cu rezultate notabile în ultimii ani ai activității sale.