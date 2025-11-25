Galeria Romană prezintă expoziția „Pictura ca valoare”, care aduce pe simeze lucrări semnate de Ion Andreescu, Ion Țuculescu, Paul Gherasim și Horia Bernea. Deși aparțin unor epoci diferite și unor
Conferință despre cetatea Poenari
Clubul Academicienilor din cadrul Academiei Române (AR) va organiza, în 27 noiembrie 2025, conferința „Poenari-Argeș. Poynar deinde castellum in acuta petra eminet, ubi pecuniae principis regionis custodiuntur”, care va fi deschisă cu alocuțiunea acad. Ioan-Aurel Pop, președintele AR. Dr. habil. Adrian Ioniță, cercetător științific și director adjunct al Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”, va susţine prezentarea principală în care va expune rezultatele investigațiilor efectuate cu prilejul recentului proces de restaurare a cetății Poenari din județul Argeș, cu accent asupra cercetării interiorului turnului donjon. Deși limitate ca amploare, săpăturile au evidențiat existența unei cavități săpate în stâncă, în care a fost descoperită o monedă de aur de o raritate excepțională, ceea ce confirmă autenticitatea unui izvor străin care menționa fortificația de la Poenari drept loc de depozitare a tezaurului princiar, potrivit informațiilor de pe site-ul acad.ro. Adrian Ioniță este conducător de doctorat în cadrul Școlii Doctorale a AR, arheolog specializat în studierea epocii medievale timpurii, în special a perioadei premergătoare formării statelor medievale românești, a practicilor funerare din etapa târzie a migrațiilor și a culturilor de colonizare din spațiul transilvănean. Din anul 2016, este coordonatorul programului „Spațiul carpato-danubian în epoca post-romană și medievală” al Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”.