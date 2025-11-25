Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Conferință despre cetatea Poenari

Conferință despre cetatea Poenari

Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 25 Noiembrie 2025

Clubul Academicienilor din cadrul Academiei Române (AR) va organiza, în 27 noiembrie 2025, conferința „Poenari-Argeș. Poynar deinde castellum in acuta petra eminet, ubi pecuniae principis regionis custodiuntur”, care va fi deschisă cu alocuțiunea acad. Ioan-Aurel Pop, președintele AR. Dr. habil. Adrian Ioniță, cercetător științific și director adjunct al Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”, va susţine prezentarea principală în care va expune rezultatele investi­gațiilor efectuate cu prilejul recentului proces de restaurare a cetății Poenari din județul Argeș, cu accent asupra cercetării interiorului turnului donjon. Deși limitate ca amploare, săpăturile au evidențiat existența unei cavități săpate în stâncă, în care a fost descoperită o monedă de aur de o raritate excepțională, ceea ce confirmă autenticitatea unui izvor străin care menționa fortificația de la Poenari drept loc de depozitare a tezaurului princiar, potrivit informațiilor de pe site-ul acad.ro. Adrian Ioniță este conducător de doctorat în cadrul Școlii Doctorale a AR, arheolog specializat în studierea epocii medievale timpurii, în special a perioadei premergătoare formării statelor medievale românești, a practicilor funerare din etapa târzie a migrațiilor și a culturilor de colonizare din spațiul transilvănean. Din anul 2016, este coordonatorul programului „Spa­țiul carpato-danubian în epoca post-romană și medievală” al Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”. 
 

