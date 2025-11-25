Conferință despre cetatea Poenari

Clubul Academicienilor din cadrul Academiei Române (AR) va organiza, în 27 noiembrie 2025, conferința „Poenari-Argeș. Poynar deinde castellum in acuta petra eminet, ubi pecuniae principis regionis custodiuntur”, care va fi deschisă cu alocuțiunea acad. Ioan-Aurel Pop, președintele AR. Dr. habil. Adrian Ioniță, cercetător științific și director adjunct al Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”, va susţine prezentarea principală în care va expune rezultatele investi­gațiilor efectuate cu prilejul recentului proces de restaurare a cetății Poenari din județul Argeș, cu accent asupra cercetării interiorului turnului donjon. Deși limitate ca amploare, săpăturile au evidențiat existența unei cavități săpate în stâncă, în care a fost descoperită o monedă de aur de o raritate excepțională, ceea ce confirmă autenticitatea unui izvor străin care menționa fortificația de la Poenari drept loc de depozitare a tezaurului princiar, potrivit informațiilor de pe site-ul acad.ro. Adrian Ioniță este conducător de doctorat în cadrul Școlii Doctorale a AR, arheolog specializat în studierea epocii medievale timpurii, în special a perioadei premergătoare formării statelor medievale românești, a practicilor funerare din etapa târzie a migrațiilor și a culturilor de colonizare din spațiul transilvănean. Din anul 2016, este coordonatorul programului „Spa­țiul carpato-danubian în epoca post-romană și medievală” al Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”.

