Casa de Cultură a Studenților din București (CCSB), în parteneriat cu Societatea Cultural Artistică de Tineret „Concret” din București și Fundația „Mihai Eminescu Trust” din Sighișoara, organizează,
Conferință internațională despre violența asupra femeilor
Departamentul de Sociologie, Asistență Socială și Resurse Umane al Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iași organizează, în perioada 26-28 noiembrie 2025, ediția a VII-a a Conferinței Internaționale „Violența asupra femeilor. Ipostaze. Explicații. Intervenții”, eveniment academic dedicat analizei multidimensionale a fenomenului violenței asupra femeilor, cu accent pe caracterul său structural, pe mecanismele etiologice și pe necesitatea unor strategii integrate de intervenție instituțională și comunitară.
Deschiderea oficială va avea loc în Aula Magna „Mihai Eminescu” a UAIC, în 27 noiembrie 2025, iar programul științific va include abordări referitoare la dinamica violenței domestice, cu examinarea tranziției de la statutul de victimă la cel de agresor, la efectele exercitate de mediul digital asupra vulnerabilității femeilor, la transformările fenomenului în perioada post-pandemică, precum și la funcția educației în reducerea comportamentelor violente, potrivit informațiilor publicate pe site-ul uaic.ro. Informații deta-liate legate de program și participare sunt disponibile la adresa fssp.uaic.ro.