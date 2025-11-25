Galeria Romană prezintă expoziția „Pictura ca valoare”, care aduce pe simeze lucrări semnate de Ion Andreescu, Ion Țuculescu, Paul Gherasim și Horia Bernea. Deși aparțin unor epoci diferite și unor
„Conferințele de la Șosea”
Muzeul Național al Țăranului Român organizează astăzi, de la ora 18:00, o nouă întâlnire din seria Conferințelor de la Șosea. Cezar Buterez, geograf, împreună cu Alessandra Radu vor prezenta cercetarea lor privind crearea unei baze de date digitale a vechiului Regat al României, în care sunt cuprinse informații istorice și geografice deopotrivă (nume de așezări, organizări administrative, toponime, dar și înțelesurile acestora). În statele din vestul și centrul Europei, asemenea analize pornesc de la baze de date specifice, care la rândul lor sunt deseori construite în jurul unor componente primare ale spațiului geografic, și anume, așezările și toponimia lor. (A.D.)