Corespondența inedită a reginei Maria

La sediul Muzeului Național de Istorie a României (MNIR) va avea loc, în 29 octombrie 2025, de la ora 17:00, lansarea volumului „Draga mea Missy - Corespondența ducesei de Saxa-Coburg-Gotha cu fiica sa, Maria, principesa României (1893–1900)”, o apariție editorială- eveniment semnată de istoricul Diana Mandache și publicată la Editura Corint.

Volumul reunește, în premieră în limba română, o selecție de scrisori păstrate în Arhivele Naționale, care documentează relația profundă, dar adesea tensionată, dintre principesa Maria, viitoarea regină a României, și mama sa, Marea Ducesă Maria Alexandrovna a Rusiei. Între rigorile modelului imperial și fragilitatea unei tinere prințese sosite într-o țară străină, „Draga mea Missy” este o carte despre formare, identitate și regăsire, se arată în comunicatul de presă transmis de MNIR.

Principesa Maria de Edinburgh, nepoată a reginei Victoria a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei, s-a născut în 29 octombrie 1875 la Eastwell House, pe domeniul Eastwell Park, în apropiere de Ashford, ținutul Kent. În familie era numită Missy sau Maddy, iar românii i-au spus Maria. Căsătoria cu Ferdinand, principele moștenitor al României, în anul 1893, i-a adus o nouă familie, o nouă dinastie și o nouă patrie. Intrarea la eveniment este liberă.