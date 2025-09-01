Cursuri de limba română pentru ucraineni

Institutul Cultural Român (ICR), în parteneriat cu Ambasada Ucrainei în România şi Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin, va organiza, în perioada 29 septembrie - 3 decembrie 2025, cursuri gratuite online de limba română pentru comunitatea ucraineană din România. Înscrierile se vor putea face până în 19 septembrie, iar scopul demersului este acela de a oferi ucrainenilor din țara noastră posibilitatea de a se integra social mai ușor, de a avea acces mai rapid la anumite servicii și de a se putea angaja într-un timp cât mai scurt.

„Accesul la limba română este un pas de integrare şi credem că nu este doar un lucru necesar, dar şi un semnal pe care vrem să îl dăm cu această ocazie. Această şansă de integrare reprezintă şi un mod de a ne cunoaşte mai bine”, a declarat Liviu Jicman, preşedintele Institutului Cultural Român, citat de Agerpres.

O statistică de la începutul anului 2025 arată că în România există în prezent aproape 180.000 de refugiați ucraineni. Toate detaliile legate de aceste cursuri sunt disponibile pe site-ul ICR, respectiv prin intermediul Ambasadei Ucrainei.