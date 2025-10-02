Documentarul „Coroana României”, vizionat de tineri români din Spania și Portugalia

Data: 02 Octombrie 2025

Sute de tineri români din Spania și Portugalia au vizionat filmul documentar „Coroana României”, în Alicante, în cadrul congresului Nepsis Spania 2025. Cei mai mulți dintre aceștia sunt tineri născuți în diasporă sau veniți în Spania și în Portugalia cu familiile lor încă de la vârste fragede. La finalul proiecției, cu ocazia sesiunii de Q&A cu regizorul filmului, George Grigoriu, au ieșit la iveală adevăratele probleme cu care se confruntă tinerii români din diasporă.

Cei mai mulți tineri au vorbit despre lipsa posibilităţii de a studia istoria României, fapt ce le afectează chiar viziunea cu privire la identitate. În acest sens, ei au mărturisit că, deși cunosc limba țării de adopție, deși studiază în școlile de „aici” și sunt bine integrați, cu toate acestea nu se simt „acasă” nici în Spania, nici în Portugalia. „Nu știm cine suntem. Ne aflăm între două lumi, ne-am născut în afara țării, dar avem sânge românesc. Pe de altă parte, trăim aici, dar învățăm istoria lor, nu pe a noastră”, au mărturisit mulți dintre tineri. „Pentru noi, filmul «Coroana României» a însemnat o conectare cu istoria noastră autentică, ne-a ajutat să știm cine suntem”, au mărturisit participanții la întâlnirea NEPSIS.

„Tinerii români care s-au născut și au crescut în diasporă sunt într-o situație diferită de cea a tinerilor români care s-au născut în România, care și-au pus bazele în România și, după aceea, au venit în străinătate. Aici, în Spania, avem una dintre cele mai mari comunități românești din afară, aproape un milion de români, suntem deja la a doua generație. Este o mare provocare pentru tot ceea ce înseamnă viitorul acestor români care, așa cum spuneam, s-au născut, au venit, lucrează, muncesc aici, dar care se depărtează tot mai mult de țară. Proiectarea filmului «Coroana României» cred că a fost un mare dar pentru toți cei care au participat la această întâlnire, inclusiv pentru mine”, a spus Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu-vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei.

Un film folositor multora, mai ales în diasporă

„Vizionarea filmului «Coroana României» a fost o bucurie pentru toți cei care au participat la pro­iecția lui. Toți aceștia au aflat lucruri pe care nu le știau. Pentru ei este o mândrie să conștientizeze că sunt urmași ai unor oameni cu viață sfântă, am putea spune. Acești tineri sunt urmași de eroi, au în sângele lor sânge de eroi și aceasta este o mândrie sfântă, pe care am conștientizat-o cu toții și pe care trebuie să o cultivăm și să o transmitem mai departe urma­șilor noștri. Dumneavoastră, domnule George Grigoriu, nu sunteți doar un jurnalist sau un regizor, sunteți un căutător și un mărturisitor al adevărului, fapt pentru care vă felicit. Acest film le va fi de folos multora de acum înainte”, a adăugat Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia.

„Cine sunt eu, de fapt?”

„Am 14 ani, sunt născută în Italia, dar trăiesc în Spania de la vârsta de 9 ani. Nu am cunoscut istoria României. Când am concurat la Vocea Spaniei și a trebuit să mă prezint, am spus că sunt o româncă născută în Italia, dar care trăiește în Spania de cinci ani. Și atunci m-am întrebat: Ce identitate am eu? Cine sunt eu, de fapt? Vă fac o mărturisire: am fost numai de două ori în România: la doi ani și la șapte ani. Astăzi, după ce am vizionat filmul «Coroana României», mi-am înțeles mai bine istoria și originile, am înțeles de ce mă simt româncă”, a declarat Prishylla Vlad.

„Îl recomand tuturor tinerilor din diasporă”

„M-am născut în Spania acum 18 ani. Îmi place la nebunie Spania, dar nu mă simt cetățean spaniol, deși 18 ani nu sunt puțini. Pot spune că m-au atras mereu România, tradițiile, familia. Sângele pe care îl port în vene e sânge românesc. Vorbesc așa de bine românește, pentru că la noi, la parohia românească, în Castellon de la Plana, am făcut cursuri de limbă, cultură și civilizație românească, lecții de gramatică. Istoria României am învățat-o doar la biserică și acasă. În schimb, la școala din Spania am studiat doar istoria Spaniei. Acest film m-a ajutat să-mi completez informațiile despre istoria noastră, să înțeleg mai bine de unde vin și cine sunt cu adevărat. Este un film pe care îl recomand tuturor tinerilor din diasporă”, a mărturisit Lucia Maria Ledac.

„Sunt lucruri pe care nu le-am fi știut niciodată”

„Ne bucurăm că un număr atât de mare de tineri, peste 200, a avut ocazia ca, în cadrul congresului NEPSIS, realizat cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, să afle mai multe despre originile lor, dar și despre un episod extraordinar de important pentru istoria noastră, a României: încoronarea din 1922. Sunt lucruri pe care nu le-am fi știut niciodată fără acest film. Trăind într-o țară de adopție, considerăm că istoria noastră, dacă nu o cunoaștem, nu există. Avem o istorie care merită știută, povestită și împărtășită celorlalți. Vă mulțumim din suflet pentru că ne-ați oferit această ocazie. Mi-aș dori ca toți tinerii din diasporă, dar și cei din România să vizioneze acest film, ca să-și cunoască rădăcinile, limba, cultura și să se simtă mai mândri că sunt români”, a declarat Veronica Băl­tă­rețu, preșe­dintele Asociației Nepsis, Spania.

„Sunt fiica Diasporei, dar casa mea e România”

Veronica Băltăreţu a continuat: „Ca o metaforă, aș putea spune că sunt fiica diasporei, deoarece în România am trăit doar cinci ani, iar apoi m-am mutat în Italia, unde am trăit până la vârsta de 20 de ani. Și, din anul 2021, locuiesc în Spania, unde m-am și căsătorit și unde trăiesc acum. Desigur, țările care m-au adoptat m-au făcut să mă simt întotdeauna bine, dar niciodată ca acasă. Pentru mine, casa mea este și va rămâne întotdeauna România”.

„Ne-a ajutat să înțelegem cine suntem cu adevărat”

„A fost o atmosferă superbă, pe care am trăit-o alături de sute de tineri veniți din Spania și din Portugalia, cu identitate românească, să vizioneze acest film interesant în regia lui George Grigoriu, ca să cunoască cu adevărat cine sunt, care este istoria lor. Am venit special la Alicante, ca să văd acest film, deși eu studiez biologia și vreau să devin profesor. Filmul răspunde însă foarte bine la întrebări precum: cine ești?, dincotro vii? și încotro te îndrepti? Am 18 ani de când trăiesc în Spania, dar și eu, ca și ceilalți tineri de aici, am învățat doar istoria Spaniei sau pe cea a Portugaliei. Noi nu ne cunoaștem istoria, a neamului nostru românesc. Filmul ne-a ajutat să înțelegem cine suntem cu adevărat”, a declarat Emanuel Leuștean.

„M-a ajutat mai mult decât vă închipuiți”

„De 21 de ani locuiesc în Spania, însă m-am simțit tot timpul pierdut, pentru că nu am studiat istoria mea românească și nici nu am avut această ocazie. Tocmai de aceea vă spun că acest film m-a ajutat să mă cunosc mai bine pe mine însumi. Documentarul «Coroana României» m-a ajutat mai mult decât vă închipuiți. Mi-aș dori ca acest film să aibă continuare. Vă mulțumesc.”

Peste 4.000 de români au vizionat filmul în Germania, Elveția și Spania

Turneul european al filmului documentar „Coroana României”, realizat de jurnalistul George Grigoriu, a fost posibil cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Anul acesta, nu mai puțin de 4.000 de români au vi­zionat documentarul care vor­bește despre istoria încoronărilor în țările române, cu ocazia proiec­țiilor europene, în cadrul comuni­tăților românești din orașele Heidelberg, Dortmund, Köln, Düsseldorf, Frankfurt pe Main, Berna, Basel, Baden, Lugano, Alicante, Madrid, Zaragoza și Barcelona. (G.G.)