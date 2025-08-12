Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Expoziție Brâncuși la H’ART Museum Amsterdam

Expoziție Brâncuși la H’ART Museum Amsterdam

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 12 August 2025

În perioada 20 septembrie 2025 - 18 ianuarie 2026, Muzeul H’ART din Amsterdam va organiza expo­ziția „Brâncuși, Nașterea sculpturii moderne”. Realizată în colaborare cu colecțiile Centrului Pompidou, prezentarea va reuni peste 30 de capodopere sculpturale, alături de piedestalurile originale create de artist, precum și de fotografii și filme realizate de acesta.

Centrul Pompidou împrumută rareori aceste piese extrem de fragile, ceea ce face din acest eveniment unul cu adevărat unic, informează site-ul icr.ro. „Brâncuși este, în același timp, patrimoniu universal și o conștiință artistică profund românească. Expoziția excepțională de la H’ART Museum oferă publicului o parte esențială din opera sa și reafirmă importanța circulației operelor de artă și impactul rela­țiilor culturale internaționale. La aniversarea celor 22 de ani de existență a Institutului Cultural Român, ICR sprijină prima expo­ziție personală dedicată lui Constantin Brâncuși în Amsterdam - un eveniment care readuce în lumină modernitatea radicală a unui sculptor român care a schimbat istoria artei”, a declarat Liviu Jicman, președintele ICR, arată sursa ci­tată.

Expoziția marchează un nou capitol pentru parteneriatul multianual dintre Muzeul H’ART și Centre Pompidou, dar și o altă etapă a colaborării ICR cu muzee europene de prim rang care promovează valori românești devenite valori universale. Este, totodată, prima expo­ziție personală dedicată operei lui Brâncuși organizată în capitala neerlandeză și a doua găzduită vreodată în Țările de Jos (prima retrospectivă a avut loc la Haga, în 1970). Expoziția va fi însoțită de un catalog amplu și bogat ilustrat (disponibil în neerlandeză și engleză), publicat de WBooks, cu contribuții speciale semnate de Ariane Coulondre, curatoare în cadrul Departamentului Colecțiilor Moderne, Centre Pompidou.

Citeşte mai multe despre:   expozitie  -   Institutul Cultural Roman
vezi toate ›Alte articole din Cultură
  • Paznicii sufletului în tușe de culoare Cultură
    Paznicii sufletului în tușe de culoare

    Sala de expoziții „Constantin Brâncuși” de la Palatul Parlamentului găzduiește o mare parte din lucrările artistei plastice Laura Cornea, în cadrul unei expoziții personale, intitulată „Paznicii

    12 Aug, 2025
  • „Meșteșuguri fără frontire” Cultură
    „Meșteșuguri fără frontire”

    Muzeul ASTRA derulează proiectul „Meșteșuguri fără frontiere”, prin care își propune dezvoltarea unui produs cultural sustenabil, adaptat nevoilor culturale actuale din România și Republica Moldova. Astfel,

    12 Aug, 2025
  • Orfevrăria de la Castelul Peleș Cultură
    Orfevrăria de la Castelul Peleș

    Muzeul National Peleș prezintă expoziția temporară „Orfevrărie cu poveste”, amenajată în sălile de expoziție ale Castelului Peleș, care își propune valorificarea bogatului patrimoniu din colecția de

    12 Aug, 2025
  • Madrigalul la malul mării Cultură
    Madrigalul la malul mării

    Corul Național de Cameră Madrigal „Marin Constantin” prezintă în Constanța, la Cazino, în perioada 10-17 august, expoziția „Marin Constantin - 100”, realizată în contextul împlinirii a 100 de ani de la

    12 Aug, 2025
TOP 6 Cultură