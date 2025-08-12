Expoziție Brâncuși la H’ART Museum Amsterdam

În perioada 20 septembrie 2025 - 18 ianuarie 2026, Muzeul H’ART din Amsterdam va organiza expo­ziția „Brâncuși, Nașterea sculpturii moderne”. Realizată în colaborare cu colecțiile Centrului Pompidou, prezentarea va reuni peste 30 de capodopere sculpturale, alături de piedestalurile originale create de artist, precum și de fotografii și filme realizate de acesta.

Centrul Pompidou împrumută rareori aceste piese extrem de fragile, ceea ce face din acest eveniment unul cu adevărat unic, informează site-ul icr.ro. „Brâncuși este, în același timp, patrimoniu universal și o conștiință artistică profund românească. Expoziția excepțională de la H’ART Museum oferă publicului o parte esențială din opera sa și reafirmă importanța circulației operelor de artă și impactul rela­țiilor culturale internaționale. La aniversarea celor 22 de ani de existență a Institutului Cultural Român, ICR sprijină prima expo­ziție personală dedicată lui Constantin Brâncuși în Amsterdam - un eveniment care readuce în lumină modernitatea radicală a unui sculptor român care a schimbat istoria artei”, a declarat Liviu Jicman, președintele ICR, arată sursa ci­tată.

Expoziția marchează un nou capitol pentru parteneriatul multianual dintre Muzeul H’ART și Centre Pompidou, dar și o altă etapă a colaborării ICR cu muzee europene de prim rang care promovează valori românești devenite valori universale. Este, totodată, prima expo­ziție personală dedicată operei lui Brâncuși organizată în capitala neerlandeză și a doua găzduită vreodată în Țările de Jos (prima retrospectivă a avut loc la Haga, în 1970). Expoziția va fi însoțită de un catalog amplu și bogat ilustrat (disponibil în neerlandeză și engleză), publicat de WBooks, cu contribuții speciale semnate de Ariane Coulondre, curatoare în cadrul Departamentului Colecțiilor Moderne, Centre Pompidou.