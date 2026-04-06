Iubitorii de artă se pot bucura, până la 19 iulie, de splendida expoziție „Vermont și farmecul Belle Époque”, organizată la Art Safari New Museum în București. Expoziția cuprinde lucrări din toate etapele creației artistice a lui Nicolae Vermont (1866-1932), un artist apreciat, care a contribuit la modernizarea picturii românești. Printre operele expuse se află și câteva cu temă religioasă.
Expoziție dedicată Jandarmeriei Române
La Galeriile de Artă „Alfa” din Bacău este deschisă expoziția itinerantă „Jandarmeria Română 1850-2020”, care reunește piese de patrimoniu și obiecte cu valoare istorică, distincții, brevete, documente, fotografii, publicații de specialitate și elemente de echipament provenite din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României (MNIR) și al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. Sunt expuse şi numeroase replici de uniforme realizate în cadrul proiectului „Neamurile trăiesc și devin eterne prin păstrarea memoriei eroilor lor - Nicolae Iorga - In memoriam eroilor jandarmi 1918–2018”, potrivit informațiilor publicate pe pagina de Facebook a MNIR. De asemenea, vizitatorii pot admira piese de patrimoniu din colecția Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, precum și uniforme, drapele, cărți de specialitate și fotografii păstrate în sala de tradiții a Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău. Organizată în 2020, cu prilejul sărbătoririi a 170 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române, expoziția, deschisă până la data de 30 aprilie 2026, aduce în atenția publicului istoria acestei instituții, cu un rol important în evoluția modernă și contemporană a României.