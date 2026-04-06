Expoziție dedicată Jandarmeriei Române

Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 07 Aprilie 2026

La Galeriile de Artă „Alfa” din Bacău este deschisă expoziția itinerantă „Jandarmeria Română 1850-2020”, care reunește piese de patrimoniu și obiecte cu valoare istorică, distincții, brevete, documente, fotografii, publicații de specialitate și elemente de echipament provenite din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României (MNIR) și al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. Sunt expuse şi numeroase replici de uniforme realizate în cadrul proiectului „Neamurile trăiesc și devin eterne prin păstrarea memoriei eroilor lor - Nicolae Iorga - In memoriam eroilor jandarmi 1918–2018”, potrivit informațiilor publicate pe pagina de Facebook a MNIR. De asemenea, vizitatorii pot admira piese de patrimoniu din colecția Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, precum și uniforme, drapele, cărți de specialitate și fotografii păstrate în sala de tradiții a Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău. Organizată în 2020, cu prilejul sărbătoririi a 170 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române, expoziția, deschisă până la data de 30 aprilie 2026, aduce în atenția publicului istoria acestei instituții, cu un rol important în evoluția modernă și contemporană a României. 

 

Citeşte mai multe despre:   Jandarmeria Romana  -   expozitie
