Expoziție foto-documentară inedită la Iași

Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 11 Septembrie 2025

Până în 9 octombrie, la Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu” din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași va putea fi vizitată expoziția foto-documentară „Muzicieni români în arhivele fostei Securități păstrată de CNSAS”, realizată de dr. Ioana- Raluca Voicu-Arnăuțoiu. Evenimentul, organizat în parteneriat cu Muzeul Național „George Enescu” și cu sprijinul Consiliului Na­țional pentru Studierea Arhivelor Securității, readuce în atenția publicului situația celor care au suferit în timpul regimului comunist.

Sunt expuse documente inedite din arhiva fostei Securități, referitoare la personalități precum Geor­ge Enescu, Mihail Jora, Antonin Ciolan, Sergiu Celibidache, Constantin Silvestri și Mîndru Katz, precum și note informative, rapoarte, fotografii și scrisori oprite de la expediere.

Proiectul expozițional se des­fășoară în cadrul Festivalului Internațional „George Enescu” și marchează trei momente semnificative: 70 de ani de la trecerea în eternitate a lui George Enescu, 75 de ani de la moartea pianistului Dinu Lipatti și 100 de ani de la nașterea pianistului Mîndru Katz.

