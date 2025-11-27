La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, în Amfiteatrul „I.G. Coman”, se desfășoară azi, 27 noiembrie, cea de-a doua ediție a Conferinței Naționale Interdisciplinare
Festivalul colindului vâlcean
Cete de colindători din întreg județul Vâlcea vor susține concerte, în perioada 3-12 decembrie, în localitățile vâlcene Fârțătești, Vlădești, Mihăiești și Racovița, în cadrul Festivalului Colindului Vâlcean. „Va fi o sărbătoare a celor care iubesc colindele, o sărbătoare a celor care iubesc cultura populară tradiţională. Începem cu ediţiile zonale din Fârtăţeşti, Vlădeşti, Mihăeşti, Racoviţa şi încheiem cu Gala Festivalului, care se va desfăşura pe 12 decembrie, de la ora 17:00, la Sala Sporturilor Traian din Râmnicu Vâlcea”, a declarat Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea. La gala finală vor participa și cete de colindători din Republica Moldova, Suceava, Maramureş şi Sibiu, precum și invitatul festivalului, Fuego.