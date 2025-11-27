Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Festivalul colindului vâlcean

Festivalul colindului vâlcean

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 27 Noiembrie 2025

Cete de colindători din întreg județul Vâlcea vor susține concerte, în perioada 3-12 decembrie, în localitățile vâlcene Fârțătești, Vlădești, Mihăiești și Racovița, în cadrul Festivalului Colindului Vâlcean. „Va fi o sărbătoare a celor care iubesc colindele, o sărbătoare a celor care iubesc cultura populară tradiţională. Începem cu ediţiile zonale din Fârtăţeşti, Vlădeşti, Mihăeşti, Racoviţa şi încheiem cu Gala Festivalului, care se va desfăşura pe 12 decembrie, de la ora 17:00, la Sala Sporturilor Traian din Râmnicu Vâlcea”, a declarat Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea. La gala finală vor participa și cete de colindători din Republica Moldova, Suceava, Maramureş şi Sibiu, precum și invitatul festivalului, Fuego. 

Citeşte mai multe despre:   festival
vezi toate ›Alte articole din Cultură
TOP 6 Cultură