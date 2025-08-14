Festivalul Concerte pe Siret, în județul Botoșani

Ediția a V-a a Festivalului Concerte pe Siret va avea loc, în perioada 14-23 august, în județul Botoșani. Evenimentul dedicat muzicii și patrimoniului cultural cuprinde un amplu program de concerte, care va include și recitalul pianistei Raluca Știrbăț, concerte rock, sesiuni de muzică improvizată, o conferință dedicată relației dintre Enescu şi Arnold Rosé, precum și concertul final susținut de tinerii participanți la masterclassul de pian. Ediția din acest an marchează și redeschiderea Casei „George Enescu” din Mihăileni după un proces complex de reparații și conservare.

Inițiat în 2021, Festivalul Concerte pe Siret este un proiect cultural care atrage un public divers, local și internațional, și activează case istorice din zona de nord a râului Siret - Mihăileni, Vârfu Câmpului, Călinești, Brăești - prin concerte, master­classuri, conferințe și programe educaționale pentru copii. O componentă esențială a proiectului este Academia de Muzică și Educație pentru Copii, prin care se derulează programe de educație muzicală și de patrimoniu pentru copiii din regiune, informează Fundația Pro Patrimonio într-un comunicat de presă.

Casa „George Enescu” din Mihăileni, monument istoric și loc cu valoare simbolică pentru creația compozitorului, revine în circuitul cultural după inter­venții provocate de un sever atac fungic. Restaurarea completă a fost finalizată în vara acestui an, redându-se comunității și vizitatorilor un spațiu dedicat muzicii, educației și patrimoniului, arată sursa citată.

Evenimentul este organizat de Fundația Pro Patrimonio, în parteneriat cu Asociația Maria, Internationale George Enescu Gesellschaft Wien și Cai de Vis, cu sprijinul partenerilor Primăria Bucecea şi Egger. Intrarea este liberă la toate evenimentele, în limita locurilor disponibile.