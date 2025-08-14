Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Festivalul Concerte pe Siret, în județul Botoșani

Festivalul Concerte pe Siret, în județul Botoșani

Galerie foto (3) Galerie foto (3) Cultură
Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 14 August 2025

Ediția a V-a a Festivalului Concerte pe Siret va avea loc, în perioada 14-23 august, în județul Botoșani. Evenimentul dedicat muzicii și patrimoniului cultural cuprinde un amplu program de concerte, care va include și recitalul pianistei Raluca Știrbăț, concerte rock, sesiuni de muzică improvizată, o conferință dedicată relației dintre Enescu şi Arnold Rosé, precum și concertul final susținut de tinerii participanți la masterclassul de pian. Ediția din acest an marchează și redeschiderea Casei „George Enescu” din Mihăileni după un proces complex de reparații și conservare.

Inițiat în 2021, Festivalul Concerte pe Siret este un proiect cultural care atrage un public divers, local și internațional, și activează case istorice din zona de nord a râului Siret - Mihăileni, Vârfu Câmpului, Călinești, Brăești - prin concerte, master­classuri, conferințe și programe educaționale pentru copii. O componentă esențială a proiectului este Academia de Muzică și Educație pentru Copii, prin care se derulează programe de educație muzicală și de patrimoniu pentru copiii din regiune, informează Fundația Pro Patrimonio într-un comunicat de presă.

Casa „George Enescu” din Mihăileni, monument istoric și loc cu valoare simbolică pentru creația compozitorului, revine în circuitul cultural după inter­venții provocate de un sever atac fungic. Restaurarea completă a fost finalizată în vara acestui an, redându-se comunității și vizitatorilor un spațiu dedicat muzicii, educației și patrimoniului, arată sursa citată.

Evenimentul este organizat de Fundația Pro Patrimonio, în parteneriat cu Asociația Maria, Internationale George Enescu Gesellschaft Wien și Cai de Vis, cu sprijinul partenerilor Primăria Bucecea şi Egger. Intrarea este liberă la toate evenimentele, în limita locurilor disponibile. 

 

Citeşte mai multe despre:   concert  -   festival
vezi toate ›Alte articole din Cultură
  • Paznicii sufletului în tușe de culoare Cultură
    Paznicii sufletului în tușe de culoare

    Sala de expoziții „Constantin Brâncuși” de la Palatul Parlamentului găzduiește o mare parte din lucrările artistei plastice Laura Cornea, în cadrul unei expoziții personale, intitulată „Paznicii

    12 Aug, 2025
  • „Meșteșuguri fără frontire” Cultură
    „Meșteșuguri fără frontire”

    Muzeul ASTRA derulează proiectul „Meșteșuguri fără frontiere”, prin care își propune dezvoltarea unui produs cultural sustenabil, adaptat nevoilor culturale actuale din România și Republica Moldova. Astfel,

    12 Aug, 2025
  • Orfevrăria de la Castelul Peleș Cultură
    Orfevrăria de la Castelul Peleș

    Muzeul National Peleș prezintă expoziția temporară „Orfevrărie cu poveste”, amenajată în sălile de expoziție ale Castelului Peleș, care își propune valorificarea bogatului patrimoniu din colecția de

    12 Aug, 2025
TOP 6 Cultură