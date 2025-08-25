Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Festivalul Familiei 2025, la Iași

Cultură
Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 25 August 2025

Ediția a V-a a Festivalului Familiei 2025 va avea loc în 7 septembrie 2025, în Parcul Expoziției din Iași, şi va cuprinde ateliere de creație, povești, caligrafie, dans sportiv, muzică, pictură de icoane, modelaj în lut, croșetat, împâslirea lânii, aranjamente florale, pre­lucrarea lemnului, comunicare relațională, in­te­li­gență emoțională, educație rutieră, robotică, confec­ționarea de accesorii, prepararea tăițeilor colorați, experimente științifice, prim ajutor și limbi străine. „Festivalul este o celebrare a familiei, adică a bucuriei de a ne naște și de a viețui împreună, sub purtarea de grijă a lui Dumnezeu-Tatăl. Fiind în 7 septembrie, este și o anticipare a sărbătorii Nașterii Maicii Domnului, cea din care S-a întrupat Însuși Fiul lui Dumnezeu. Iar duhul acestei sărbători ne dorim să fie inspirat din prezența discretă, delicată, dar entuziastă și plină de viață a Duhului Sfânt”, a declarat pr. Constantin Sturzu, purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, potrivit sursei menționate. Ediția din acest an este dedicată familiilor numeroase, iar fondurile strânse din donații vor sprijini proiectul „Dar pentru copii” din cadrul programului de solidaritate pentru familia cu mulți copii „Sfântul Stelian”, informează pe site-ul său Pro Vita Iași din cadrul Sectorului de misiune al Arhiepiscopiei Iașilor. Accesul la festival este gratuit pentru toți participanții. Detalii despre eveniment se pot afla de pe site-ul provitaiasi.ro. 

