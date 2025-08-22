Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Festivalul Internațional de Folclor „Doina Covurluiului”

Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 22 August 2025

La Galați se desfășoară, în perioada 20-25 august 2025, cea de-a 18-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor „Doina Covurluiului”, evenimentul fiind deschis artiștilor adulți și tineri (cu vârsta de peste 16 ani), după cum informează site-ul ccdj.ro.

Festivalul este membru înregistrat al Consiliului Internațional al Organizatorilor de Festivaluri și Arte Populare (International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts), organizație culturală neguvernamentală internațională, recunoscută de UNESCO, ce are drept scop salvgardarea, promovarea și difuzarea culturii tradiționale și a folclorului. De-a lungul timpului, publicul gălățean a avut ocazia să vizioneze tradiții și obiceiuri din peste 50 de țări din Europa, Asia, Africa și America.

Organizat de Centrul Cultural Dunărea de Jos și Consiliul Județean Galați, festivalul îl are director pe Ion Chiciuc, coordonator al Ansamblului Folcloric „Doina Covurluiului”. 

