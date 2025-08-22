Festivalul Internațional de Folclor „Doina Covurluiului”

La Galați se desfășoară, în perioada 20-25 august 2025, cea de-a 18-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor „Doina Covurluiului”, evenimentul fiind deschis artiștilor adulți și tineri (cu vârsta de peste 16 ani), după cum informează site-ul ccdj.ro.

Festivalul este membru înregistrat al Consiliului Internațional al Organizatorilor de Festivaluri și Arte Populare (International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts), organizație culturală neguvernamentală internațională, recunoscută de UNESCO, ce are drept scop salvgardarea, promovarea și difuzarea culturii tradiționale și a folclorului. De-a lungul timpului, publicul gălățean a avut ocazia să vizioneze tradiții și obiceiuri din peste 50 de țări din Europa, Asia, Africa și America.

Organizat de Centrul Cultural Dunărea de Jos și Consiliul Județean Galați, festivalul îl are director pe Ion Chiciuc, coordonator al Ansamblului Folcloric „Doina Covurluiului”.