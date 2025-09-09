Data: 09 Septembrie 2025

Ajuns la ediția a V-a, Festiva­lul Scrisorilor explorează tema Love & War ca pe o poveste care traversează epocile și ne atinge pe toți: iubirea și violența, tan­drețea și pierderea, toate prinse între rânduri scrise de mână. Scrisorile, jurnalele și mărturiile devin surse de emoție și reflec­ție, readuse la viață prin spectacole, ateliere și conversații care ne apropie de ceilalți și de noi înșine.

Festivalul propune până în 28 septembrie evenimente variate: podcasturi-dialog despre memorie și corespondență, ateliere pentru tineri, adulți și familii și spectacole care transformă paginile scrise în experiențe scenice. Programul complet se găsește pe site-ul www.festivalul-scrisorilor.asociatiahearth.ro.