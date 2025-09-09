La Mănăstirea Turnu, jud. Prahova, duminică, 14 septembrie, va avea loc un eveniment cultural care marchează ziua Înălțării Sfintei Cruci. Fundația Turnu Ajutor și Speranță aduce împreună în fața
Festivalul Scrisorilor
Ajuns la ediția a V-a, Festivalul Scrisorilor explorează tema Love & War ca pe o poveste care traversează epocile și ne atinge pe toți: iubirea și violența, tandrețea și pierderea, toate prinse între rânduri scrise de mână. Scrisorile, jurnalele și mărturiile devin surse de emoție și reflecție, readuse la viață prin spectacole, ateliere și conversații care ne apropie de ceilalți și de noi înșine.
Festivalul propune până în 28 septembrie evenimente variate: podcasturi-dialog despre memorie și corespondență, ateliere pentru tineri, adulți și familii și spectacole care transformă paginile scrise în experiențe scenice. Programul complet se găsește pe site-ul www.festivalul-scrisorilor.asociatiahearth.ro.