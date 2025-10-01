Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Harta muzeelor şi a caselor memoriale din Bucureşti

Cultură
Un articol de: Elena Gabriela Zamora - 01 Octombrie 2025

Capitala are în premieră o hartă centralizată a muzeelor şi caselor memoriale, în format tipărit şi digital, care aduce patrimoniul cultural al oraşului mai aproape de public. Harta reuneşte peste 60 de muzee şi case memoriale şi a fost gândită ca un instru­ment prietenos prin care bucureștenii și vizitatorii oraşului sunt invitaţi să (re)descopere orașul prin experiențe culturale vii și relaxate, potrivit Weekend Sessions, iniţiatorul acestui proiect. „(…) Harta este mai mult decât o resursă - este un gest de apropiere şi un cadou pentru oraş, ne dorim să alocăm resurse pentru a fi un instrument viu şi prezent”, spune Silvia Floares, fondator Weekend Sessions, citată de news.ro.

Din 2021, Weekend Sessions activează grădinile publice, curţile muzeelor şi patrimoniul prin evenimente participative, alături de partenerii săi şi cu suţinerea Primăriei Capitalei şi a ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti. Prin această iniţiativă, ARCUB îşi reafirmă misiunea de a sprijini proiectele culturale relevante pentru comunitate şi de a aduce mai aproape de public patrimoniul artistic şi istoric al oraşului.

Harta este disponibilă gratuit în spaţiile culturale partenere şi poate fi consultată şi online

