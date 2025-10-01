Harta muzeelor şi a caselor memoriale din Bucureşti

Capitala are în premieră o hartă centralizată a muzeelor şi caselor memoriale, în format tipărit şi digital, care aduce patrimoniul cultural al oraşului mai aproape de public. Harta reuneşte peste 60 de muzee şi case memoriale şi a fost gândită ca un instru­ment prietenos prin care bucureștenii și vizitatorii oraşului sunt invitaţi să (re)descopere orașul prin experiențe culturale vii și relaxate, potrivit Weekend Sessions, iniţiatorul acestui proiect. „(…) Harta este mai mult decât o resursă - este un gest de apropiere şi un cadou pentru oraş, ne dorim să alocăm resurse pentru a fi un instrument viu şi prezent”, spune Silvia Floares, fondator Weekend Sessions, citată de news.ro.

Din 2021, Weekend Sessions activează grădinile publice, curţile muzeelor şi patrimoniul prin evenimente participative, alături de partenerii săi şi cu suţinerea Primăriei Capitalei şi a ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti. Prin această iniţiativă, ARCUB îşi reafirmă misiunea de a sprijini proiectele culturale relevante pentru comunitate şi de a aduce mai aproape de public patrimoniul artistic şi istoric al oraşului.

Harta este disponibilă gratuit în spaţiile culturale partenere şi poate fi consultată şi online.