Galeria Romană prezintă expoziția „Pictura ca valoare”, care aduce pe simeze lucrări semnate de Ion Andreescu, Ion Țuculescu, Paul Gherasim și Horia Bernea. Deși aparțin unor epoci diferite și unor
In memoriam A. Marghiloman
Muzeul Județean Buzău vernisează, în 28 noiembrie, expoziția „In memoriam Alexandru Marghiloman (1854-1925)”, eveniment înscris în sfera marilor proiecte muzeale naționale dedicate recuperării și promovării personalităților reprezentative ale istoriei României moderne. Nivelul excepțional al documentelor, obiectelor și materialelor prezente, unele expuse public în premieră, conferă expoziției o mare valoare culturală și istorică. Expoziția va fi deschisă până în februarie 2026. (A.D.)