Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Incursiune în ceramica grecească

Incursiune în ceramica grecească

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Data: 14 Octombrie 2025

Muzeul Municipiului București îi invită pe cei mici să pășească într-o lume plină de semnificații și frumusețe, la atelierul interactiv „Povestea vaselor călătoare”, care va avea loc joi, 16 octombrie, de la ora 16:00, la Muzeul „George Severeanu”. Sub îndrumarea Veronicăi Leca, educator muzeal, copiii vor descoperi o lume în care istoria prinde viață prin culoare, formă și poveste. Atelierul este mai mult decât o simplă lecție de istorie, este o călătorie în timp, în inima Greciei antice, printre zei, eroi, artizani și simboluri care au traversat mileniile. (A.D.)

Citeşte mai multe despre:   Muzeul Municipiului Bucuresti  -   ceramica  -   atelier de creatie
vezi toate ›Alte articole din Cultură
  • Frumusețea caselor maramureșene Cultură
    Frumusețea caselor maramureșene

    Muzeul Național al Țăranului Român (MNŢR) a organizat, recent, o nouă întâlnire din seria Confe­rințelor de la Șosea, intitulată „Țesând povești în camerele de parade din Maramureș”. Conferința a

    14 Oct, 2025
  • Consecințele pactului Ribbentrop-Molotov Cultură
    Consecințele pactului Ribbentrop-Molotov

    Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) invită publicul să viziteze o nouă expoziție temporară, intitulată „Împărțirea Europei. Consecințele pactului Ribbentrop-Molotov”, realizată de Muzeul

    14 Oct, 2025
  • Salonul de Artă Contemporană 2025 Cultură
    Salonul de Artă Contemporană 2025

    Muzeul Național al Literaturii Române invită publicul la deschiderea Salonului Național de Artă Contemporană, ediția 2025, care va avea loc mâine, 15 octombrie 2025, de la ora 14:00, la sediul muzeului din Calea

    14 Oct, 2025
  • Vernisaj „Fotogeografica 2025” Cultură
    Vernisaj „Fotogeografica 2025”

    La Biblioteca Națională a României va avea loc mâine, 15 octombrie, vernisajul Salonului Na­țional de Fotografie „Fotogeografica 2025”, prilej de prezentare şi a catalogului care conține fotogra­fiile

    14 Oct, 2025
TOP 6 Cultură