Istoria loteriei, legată de acțiunile de caritate timp de un veac

Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 20 August 2025

La sediul Muzeului Județean Teleorman (MJT) din Alexandria a fost deschisă, recent, expoziția „Lumea loteriei românești: de la afacere la binefacere (1837-1989)”, care cuprinde bilete de loterie din 1837 și până în 1989 din colecția Muzeului Național de Istorie a României (MNIR) și Colecția Daniel-Cosmin Obreja. 

Timp de un veac, istoria loteriei a fost strâns legată de istoria ac­țiunilor de caritate, de la mijlocul secolului al 19-lea până la mijlocul secolului 20. Asociații și fundații caritabile au organizat sute de loterii pentru ajutorarea bolnavilor, copiilor orfani, văduvelor, tinerelor fete nevoiașe, veteranilor de război și mutilaților, sinistraților, dar și pentru construirea de azile și sanatorii. Încă de la înființarea Loteriei de Stat, în 1906, 80% din profitul loteriilor a fost destinat construcției și finanțării de spitale, în timp ce cea de-a doua Loterie de Stat (1932- 1947) a sprijinit lupta cu tuberculoza, flagelul perioadei interbelice, informează MNIR, într-un comunicat de presă.

O serie de edificii publice, de la Ateneul Român la Cabana Babele - Caraiman, au fost construite cu ajutorul loteriilor caritabile, iar aso­ciațiile profesionale (avocați, negustori, funcționari, ofițeri, artiști etc.) au construit azile, sanatorii, case pentru cei aflați în nevoie. 

Expoziția, organizată de MNIR în parteneriat cu MJT şi deschisă până în 19 septembrie 2025, va fi prezentată ulterior la Muzeul Județean Buzău și la sediul MNIR și va beneficia de un catalog și de o platformă online. 


 

