Lucrări de restaurare la 10 troițe din Șcheii Brașovului

Consiliul Local Braşov a aprobat demararea lucrărilor de restaurare a primelor 10 troiţe ale Junilor din Şchei, valoarea totală estimată a proiectului ridicându-se la 2,5 milioane de euro, fonduri europene nerambursabile, potrivit primarului George Scripcaru. Pentru finanţare, Primăria Braşov va accesa Programul Regiunea Centru 2021-2027, după cum reiese din documentele care stau la baza proiectului adoptat.

Troiţele care vor fi reabilitate sunt: Troiţa Căpitanului Ilie Birt, Crucea din Varişte, Crucea de la Stim, Crucea Musicoiului, Crucea de la Pietriş, Crucea de pe Coasta Prundului, Crucea de „La bisericuţă”, Crucea dreptăţii, Crucea junilor Albiori şi Crucea de pe Cacova. Nouă dintre acestea sunt declarate monumente istorice.

În Şchei sunt peste 60 de troiţe, mărturii ale vremurilor când brașovenii nu aveau biserici ortodoxe în care să se închine, adoptând obiceiul de a ridica troițe la intersecțiile drumurilor sau în curțile și zidurile caselor. Troița din Cutun este cea mai veche care se păstrează; datează din 1292 și este o cruce de lemn acoperită cu șindrilă.