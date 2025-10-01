Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Lucrări de restaurare la 10 troițe din Șcheii Brașovului

Un articol de: Cristina Zamfirescu - 01 Octombrie 2025

Consiliul Local Braşov a aprobat demararea lucrărilor de restaurare a primelor 10 troiţe ale Junilor din Şchei, valoarea totală estimată a proiectului ridicându-se la 2,5 milioane de euro, fonduri europene nerambursabile, potrivit primarului George Scripcaru. Pentru finanţare, Primăria Braşov va accesa Programul Regiunea Centru 2021-2027, după cum reiese din documentele care stau la baza proiectului adoptat.

Troiţele care vor fi reabilitate sunt: Troiţa Căpitanului Ilie Birt, Crucea din Varişte, Crucea de la Stim, Crucea Musicoiului, Crucea de la Pietriş, Crucea de pe Coasta Prundului, Crucea de „La bisericuţă”, Crucea dreptăţii, Crucea junilor Albiori şi Crucea de pe Cacova. Nouă dintre acestea sunt declarate monumente istorice.

În Şchei sunt peste 60 de troiţe, mărturii ale vremurilor când brașovenii nu aveau biserici ortodoxe în care să se închine, adoptând obiceiul de a ridica troițe la intersecțiile drumurilor sau în curțile și zidurile caselor. Troița din Cutun este cea mai veche care se păstrează; datează din 1292 și este o cruce de lemn acoperită cu șindrilă.

 

