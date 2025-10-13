Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Manifestări ştiinţifice la Zilele „Andrei Șaguna”

Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 13 Octombrie 2025

La Sfântu Gheorghe, județul Covasna, se va desfășura, în perioada 22-25 octombrie, cea de-a 33-a ediție a Zilelor „Andrei Șaguna”, la care vor participa personalități din România, SUA și Germania. Manifestările sunt organizate de Liga Cultural-Creştină „Andrei Şaguna” din Sfântu Gheorghe, cu sprijinul financiar al Secretariatului General al Guvernului României, prin Serviciul Dezvoltare Comunitară. Programul va include evocări, colocvii, simpozioane, expoziţii documentare, lansări şi prezentări de carte. Evenimentele se vor desfășura la Biserica din Deal și la punctul muzeal „Prima școală românească”, ambele ctitorite de Mitropolitul Șaguna. Între acestea se numără simpozionul ştiinţific „Elite ale intelectualităţii româneşti din Arcul Intracarpatic” și Colocviul naţional al Grupului de cercetare „I.I. Russu” pentru studiul sud-estului Transilvaniei, în cadrul căruia se vor acorda şi premiile „I.I. Russu” cercetătorilor care au contribuit la cunoaşterea istoriei, culturii şi spiritualităţii româneşti din Arcul Intracarpatic. 

