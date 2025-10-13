Manifestări ştiinţifice la Zilele „Andrei Șaguna”

La Sfântu Gheorghe, județul Covasna, se va desfășura, în perioada 22-25 octombrie, cea de-a 33-a ediție a Zilelor „Andrei Șaguna”, la care vor participa personalități din România, SUA și Germania. Manifestările sunt organizate de Liga Cultural-Creştină „Andrei Şaguna” din Sfântu Gheorghe, cu sprijinul financiar al Secretariatului General al Guvernului României, prin Serviciul Dezvoltare Comunitară. Programul va include evocări, colocvii, simpozioane, expoziţii documentare, lansări şi prezentări de carte. Evenimentele se vor desfășura la Biserica din Deal și la punctul muzeal „Prima școală românească”, ambele ctitorite de Mitropolitul Șaguna. Între acestea se numără simpozionul ştiinţific „Elite ale intelectualităţii româneşti din Arcul Intracarpatic” și Colocviul naţional al Grupului de cercetare „I.I. Russu” pentru studiul sud-estului Transilvaniei, în cadrul căruia se vor acorda şi premiile „I.I. Russu” cercetătorilor care au contribuit la cunoaşterea istoriei, culturii şi spiritualităţii româneşti din Arcul Intracarpatic.