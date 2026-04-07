Masa de Paști, gătită la muzeu

Gospodinele din Baia Mare care doresc să gătească tradițional bucatele pascale au posibilitatea să facă acest lucru la cuptorul Muzeului Satului din Baia Mare. ­

„Ne-am gândit să oferim posibilitatea celor care locuiesc în oraş şi doresc să îşi coacă cozonacii sau alte preparate la cuptorul ţărănesc, afară, în curtea muzeului. Gestul nostru e de a încerca şi a-i convinge pe oameni că obiceiurile de altădată mult mai simple decât contemporane, aveau o anumită frumuseţe şi încărcătura în viaţa unei gospodării, îndeosebi în apropierea sărbătorilor importante de peste an”, a declarat Monica Mare, directoarea muzeului, citată de Agerpres.

Pregătirea cuptorului pentru coacerea preparatelor va avea loc în Sâmbăta Mare, începând cu ora 10:00, iar acţiunea se va încheia la ora 14:00.

Muzeul Satului din Baia Mare este reprezentativ pentru cele patru zone etnografice din județul Maramureș. Aici se află şi o bisericuţă de lemn din 1630, adusă din satul Chechiş, în care se oficiază, la diverse sărbători de peste an, slujbe religioase.

