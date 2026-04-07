Iubitorii de artă se pot bucura, până la 19 iulie, de splendida expoziție „Vermont și farmecul Belle Époque”, organizată la Art Safari New Museum în București. Expoziția cuprinde lucrări din toate etapele creației artistice a lui Nicolae Vermont (1866-1932), un artist apreciat, care a contribuit la modernizarea picturii românești. Printre operele expuse se află și câteva cu temă religioasă.
Masa de Paști, gătită la muzeu
Gospodinele din Baia Mare care doresc să gătească tradițional bucatele pascale au posibilitatea să facă acest lucru la cuptorul Muzeului Satului din Baia Mare.
„Ne-am gândit să oferim posibilitatea celor care locuiesc în oraş şi doresc să îşi coacă cozonacii sau alte preparate la cuptorul ţărănesc, afară, în curtea muzeului. Gestul nostru e de a încerca şi a-i convinge pe oameni că obiceiurile de altădată mult mai simple decât contemporane, aveau o anumită frumuseţe şi încărcătura în viaţa unei gospodării, îndeosebi în apropierea sărbătorilor importante de peste an”, a declarat Monica Mare, directoarea muzeului, citată de Agerpres.
Pregătirea cuptorului pentru coacerea preparatelor va avea loc în Sâmbăta Mare, începând cu ora 10:00, iar acţiunea se va încheia la ora 14:00.
Muzeul Satului din Baia Mare este reprezentativ pentru cele patru zone etnografice din județul Maramureș. Aici se află şi o bisericuţă de lemn din 1630, adusă din satul Chechiş, în care se oficiază, la diverse sărbători de peste an, slujbe religioase.