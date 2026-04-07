Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Masa de Paști, gătită la muzeu

Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 08 Aprilie 2026

Gospodinele din Baia Mare care doresc să gătească tradițional bucatele pascale au posibilitatea să facă acest lucru la cuptorul Muzeului Satului din Baia Mare. ­

„Ne-am gândit să oferim posibilitatea celor care locuiesc în oraş şi doresc să îşi coacă cozonacii sau alte preparate la cuptorul ţărănesc, afară, în curtea muzeului. Gestul nostru e de a încerca şi a-i convinge pe oameni că obiceiurile de altădată mult mai simple decât contemporane, aveau o anumită frumuseţe şi încărcătura în viaţa unei gospodării, îndeosebi în apropierea sărbătorilor importante de peste an”, a declarat Monica Mare, directoarea muzeului, citată de Agerpres.

Pregătirea cuptorului pentru coacerea preparatelor va avea loc în Sâmbăta Mare, începând cu ora 10:00, iar acţiunea se va încheia la ora 14:00.

Muzeul Satului din Baia Mare este reprezentativ pentru cele patru zone etnografice din județul Maramureș. Aici se află şi o bisericuţă de lemn din 1630, adusă din satul Chechiş, în care se oficiază, la diverse sărbători de peste an, slujbe religioase. 
 

vezi toate ›Alte articole din Cultură
  • Picturi cu temă creștină de admirat la Art Safari Cultură
    Picturi cu temă creștină de admirat la Art Safari

    Iubitorii de artă se pot bucura, până la 19 iulie, de splendida expoziție „Vermont și farmecul Belle Époque”, organizată la Art Safari New Museum în Bucu­rești. Expoziția cuprinde lucrări din toate etapele creației artistice a lui Nicolae Vermont (1866-­1932), un artist apreciat, care a contribuit la modernizarea picturii româ­nești. Printre operele expuse se află și câteva cu temă religioasă. 

    07 Apr, 2026
  • Corul Madrigal - „Săptămâna Patimilor”  Cultură
    Corul Madrigal - „Săptămâna Patimilor” 

    Corul Național de Cameră „Madrigal - Marin Constantin”, dirijat de Anna Ungureanu, va susține două reprezentații ale spectacolului extraordinar „Săptămâna Patimilor”, în Miercurea Mare și Joia Mare, pe

    07 Apr, 2026
  • Un nou masterclass de dirijat Cultură
    Un nou masterclass de dirijat

    Dirijorul Cristian Măcelaru revine la pupitrul formării unei noi generații de artiști, coordonând, în perioada 24-28 august, o nouă serie de masterclassuri în cadrul ediției a XX-a a Concursului

    07 Apr, 2026
TOP 6 Cultură