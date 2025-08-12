Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
„Meșteșuguri fără frontire”

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Data: 12 August 2025

Muzeul ASTRA derulează proiectul „Meșteșuguri fără frontiere”, prin care își propune dezvoltarea unui produs cultural sustenabil, adaptat nevoilor culturale actuale din România și Republica Moldova. Astfel, în perioada 14-25 august, 72 de meșteri, creatori populari și păstrători de folclor vor participa la evenimente organizate în muzeul de la Sibiu. Acestea vor include: târguri, spectacole, concursuri și acțiuni de documentare, toate dedicate patrimoniului cultural românesc din Republica Moldova.

Proiectul a fost aprobat în cadrul sesiunii de finanțare lansate de DRRM - instituție care sprijină inițiativele dedicate cetățe­nilor din Republica Moldova și are ca obiectiv principal cunoaș­terea elementelor de cultură și artă populară ce definesc relația României cu Republica Moldova. (A. D.)

Citeşte mai multe despre:   Complexul Naţional Muzeal ASTRA  -   mestesug
