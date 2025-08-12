„Meșteșuguri fără frontire”

Data: 12 August 2025

Muzeul ASTRA derulează proiectul „Meșteșuguri fără frontiere”, prin care își propune dezvoltarea unui produs cultural sustenabil, adaptat nevoilor culturale actuale din România și Republica Moldova. Astfel, în perioada 14-25 august, 72 de meșteri, creatori populari și păstrători de folclor vor participa la evenimente organizate în muzeul de la Sibiu. Acestea vor include: târguri, spectacole, concursuri și acțiuni de documentare, toate dedicate patrimoniului cultural românesc din Republica Moldova.

Proiectul a fost aprobat în cadrul sesiunii de finanțare lansate de DRRM - instituție care sprijină inițiativele dedicate cetățe­nilor din Republica Moldova și are ca obiectiv principal cunoaș­terea elementelor de cultură și artă populară ce definesc relația României cu Republica Moldova. (A. D.)