Noaptea Muzeelor la Sate

Asociația Da’DeCe, în parteneriat cu Complexul Național Muzeal ASTRA Sibiu și Asociația Centrul Memorial „Dr. Gheorghe Telea Bologa” din Sibiu organizează, în 6 septembrie 2025, cea de-a treia ediție a Nopții Muzeelor la Sate. Evenimentul este gândit pe ideea „Noaptea Muzeelor”, dar pune în valoare muzeele, casele memoriale și colecțiile locale din satele românești.

Cu acest prilej, pot fi vizitate reședințe nobiliare, castele și cetăți, cule, conace, biserici fortificate sau de lemn, colecții de artă religioasă care aparțin bisericilor parohiale și mănăstirilor, mori de vânt, de apă sau de hârtie, gospodării tradițio­nale țărănești conservate in situ sau case bătrânești, puncte și cluburi gastronomice, șure culinare, sate pescărești, fierării, hambare.

Organizatorii au anunțat că, printr-un proiect cultural finanțat de Administrația Fondului Cultural Național, vor dezvolta câteva eco-sisteme rurale, într-o primă etapă fiind vizate Geoparcul Hațeg/­Den­suș, Peșteana (HD); Tulcea/Enisala, Mila 23; Depresiunea Silvaniei/­Crasna, Marin (SJ); Țara Fă­gărașului/Felmer, Șercaia (BV); Valea Crișului/Băița (BH).