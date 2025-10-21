Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Portrete din Colecția Theodor Aman

Portrete din Colecția Theodor Aman

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Data: 21 Octombrie 2025

Muzeul Municipiului București invită publicul să descopere cinci portrete remarcabile semnate de Theodor Aman, în cadrul expoziției „Mari persona­lități. Portrete din Colecția Theodor Aman”. Este vorba despre lucrări de mari dimensiuni, realizate la începutul carierei pictorului, pe care muzeul ce îi poartă numele le aduce acum în prim-plan, după zeci de ani de când nu au mai fost expuse. 

Expoziția de la Muzeul „Theodor Aman” valorifică un segment de patrimoniu foarte important pentru înțelegerea operei artistului român și a evoluției acestuia, precum și a rolului pe care l-a avut în surprinderea detaliată a epocii în care a trăit și în păstrarea memoriei unor contemporani. Printre personalitățile imortalizate pe pânză se numără: Zoe Mavrocordat Brâncoveanu, Elena Cuza, Barbu Catargiu, Maria Davila, Ana Davila, cinci oameni care au trăit, au visat, au luptat pentru idealuri înalte, fiecare cu povestea sa de viață. Doamnele Davila și Elena Cuza și-au legat numele de un proiect de suflet inițiat de doctorul Carol Davila - orfelinatul pentru copii devenit Azilul „Elena Doamna”.

Curatorul expoziției, Ionela Bucșa Șerban, muzeograf, consideră că „expoziția oferă publicului șansa de a explora nu doar măiestria artistică a lui Aman, ci și poveștile de viață ale unor oameni care au marcat istoria și societatea românească din secolul al XIX-lea. Expoziția oferă ocazia unei analize a modului în care artistul se raportează la personajele portretizate. Dincolo de reprezentarea oficială cerută de statutul social al unora dintre protagoniști, portretele amintite sunt o dovadă a măiestriei pictorului, prin atenția deosebită acordată detaliului, rigoarea în redarea prețiozității materialelor și a accesoriilor vestimentare. În tratarea portretelor lui Theodor Aman privitorul poate sesiza un salt calitativ enorm față de vetusta rețetă a portretelor de aparat și poate aprecia abilitatea artistului de a trece dincolo de straturile superficiale, ajungând la surprinderea psihologiei personajelor evocate. Expoziția relevă pe de o parte calitățile de mare portretist ale lui Theodor Aman și poziția privilegiată pe care o dobândise prin valoarea operei sale artistice și organizatorice, precum și legăturile cu oameni importanți ai timpului său. Pe de altă parte, se aduce în discuție rolul statului în calitate de comanditar de opere de artă, prin și pentru diversele sale instituții și, nu în ultimul rând, evidențiază aspecte din activitatea personalităților reprezentate, legate în cele mai multe cazuri de latura filantropică, ce au marcat societatea românească din a doua jumătate a secolului al XIX-lea”.

Aveți ocazia să vedeți portretele realizate de Theodor Aman, la muzeul care îi poartă numele, până la sfârșitul lunii aprilie 2026, de miercuri până duminică, în intervalul orar 10:00-18:00. (A.D.)

Citeşte mai multe despre:   Muzeul Municipiului Bucuresti  -   expozitie  -   Theodor Aman
vezi toate ›Alte articole din Cultură
  • Brățara principesei Maria de Edinburgh Cultură
    Brățara principesei Maria de Edinburgh

    Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) a ales să prezinte, la secțiunea exponatul lunii, o bijuterie regală plină de istorie, și anume brățara principesei Maria de Edinburgh, cu ocazia împlinirii a 150 de

    21 Oct, 2025
  • Târg de Sfântul Dumitru Cultură
    Târg de Sfântul Dumitru

    Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” organizează, în perioada 24-26 octombrie, Târgul de Sfântul Dumitru, în cinstea protectorului spiritual al muzeului, fiind şi un prilej de comemorare a profesorului

    21 Oct, 2025
  • Concert regal caritabil Cultură
    Concert regal caritabil

    Unul dintre cele mai longevive și de succes evenimente de strângere de fonduri din România, Concertul Regal Caritabil, se desfăşoară întotdeauna în 25 octombrie, ziua de naștere a regelui Mihai, fondator al

    21 Oct, 2025
  • Conferință de etnomuzeologie Cultură
    Conferință de etnomuzeologie

    Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” organizează, în 25 octombrie, o masă rotundă în cadrul primei ediții a Conferinței Naționale de Etnomuzeologie „Geor­geta Stoica”, tema propusă pentru

    21 Oct, 2025
TOP 6 Cultură