Data: 21 Octombrie 2025

Muzeul Municipiului București invită publicul să descopere cinci portrete remarcabile semnate de Theodor Aman, în cadrul expoziției „Mari persona­lități. Portrete din Colecția Theodor Aman”. Este vorba despre lucrări de mari dimensiuni, realizate la începutul carierei pictorului, pe care muzeul ce îi poartă numele le aduce acum în prim-plan, după zeci de ani de când nu au mai fost expuse.

Expoziția de la Muzeul „Theodor Aman” valorifică un segment de patrimoniu foarte important pentru înțelegerea operei artistului român și a evoluției acestuia, precum și a rolului pe care l-a avut în surprinderea detaliată a epocii în care a trăit și în păstrarea memoriei unor contemporani. Printre personalitățile imortalizate pe pânză se numără: Zoe Mavrocordat Brâncoveanu, Elena Cuza, Barbu Catargiu, Maria Davila, Ana Davila, cinci oameni care au trăit, au visat, au luptat pentru idealuri înalte, fiecare cu povestea sa de viață. Doamnele Davila și Elena Cuza și-au legat numele de un proiect de suflet inițiat de doctorul Carol Davila - orfelinatul pentru copii devenit Azilul „Elena Doamna”.

Curatorul expoziției, Ionela Bucșa Șerban, muzeograf, consideră că „expoziția oferă publicului șansa de a explora nu doar măiestria artistică a lui Aman, ci și poveștile de viață ale unor oameni care au marcat istoria și societatea românească din secolul al XIX-lea. Expoziția oferă ocazia unei analize a modului în care artistul se raportează la personajele portretizate. Dincolo de reprezentarea oficială cerută de statutul social al unora dintre protagoniști, portretele amintite sunt o dovadă a măiestriei pictorului, prin atenția deosebită acordată detaliului, rigoarea în redarea prețiozității materialelor și a accesoriilor vestimentare. În tratarea portretelor lui Theodor Aman privitorul poate sesiza un salt calitativ enorm față de vetusta rețetă a portretelor de aparat și poate aprecia abilitatea artistului de a trece dincolo de straturile superficiale, ajungând la surprinderea psihologiei personajelor evocate. Expoziția relevă pe de o parte calitățile de mare portretist ale lui Theodor Aman și poziția privilegiată pe care o dobândise prin valoarea operei sale artistice și organizatorice, precum și legăturile cu oameni importanți ai timpului său. Pe de altă parte, se aduce în discuție rolul statului în calitate de comanditar de opere de artă, prin și pentru diversele sale instituții și, nu în ultimul rând, evidențiază aspecte din activitatea personalităților reprezentate, legate în cele mai multe cazuri de latura filantropică, ce au marcat societatea românească din a doua jumătate a secolului al XIX-lea”.

Aveți ocazia să vedeți portretele realizate de Theodor Aman, la muzeul care îi poartă numele, până la sfârșitul lunii aprilie 2026, de miercuri până duminică, în intervalul orar 10:00-18:00. (A.D.)