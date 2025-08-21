Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Prezenţă românească la Festivalul Sopot Literar

Data: 21 August 2025

România are statut de ţară invitată la cea de-a 14-a ediţie a Festivalului Sopot Literar, care a început ieri, 20 august, şi se va încheia în 24 august. Staţiunea de pe litoralul Mării Baltice va găzdui aproape 30 de activităţi care vor pune în valoare atât creaţia literară tălmăcită în polonă, cât şi cultura română în general, prin dezbateri, proiecţii de film, spectacole-lectură, ateliere pentru familii, un joc urban şi o instalaţie artistică in situ, se arată pe site-ul Institutului Cultural Român.

Ţara noastră va fi prezentă cu un stand dublu şi la Târgul de Carte de la Sopot, din perioada 21-24 august. Pe parcursul celor patru zile de festival vor avea loc zece întâlniri cu scriitori români şi vor fi lansate şase traduceri apărute special cu prilejul participării româneşti la acest eveniment cultural. Prezența României cu statutul de țară invitată la Festivalul Sopot Literar și la Târgul de Carte de la Sopot este organizată în cadrul Sezonului Cultural România-Polonia 2024-2025. (G.Z.)

