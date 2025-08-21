Prezenţă românească la Festivalul Sopot Literar

Data: 21 August 2025

România are statut de ţară invitată la cea de-a 14-a ediţie a Festivalului Sopot Literar, care a început ieri, 20 august, şi se va încheia în 24 august. Staţiunea de pe litoralul Mării Baltice va găzdui aproape 30 de activităţi care vor pune în valoare atât creaţia literară tălmăcită în polonă, cât şi cultura română în general, prin dezbateri, proiecţii de film, spectacole-lectură, ateliere pentru familii, un joc urban şi o instalaţie artistică in situ, se arată pe site-ul Institutului Cultural Român.

Ţara noastră va fi prezentă cu un stand dublu şi la Târgul de Carte de la Sopot, din perioada 21-24 august. Pe parcursul celor patru zile de festival vor avea loc zece întâlniri cu scriitori români şi vor fi lansate şase traduceri apărute special cu prilejul participării româneşti la acest eveniment cultural. Prezența României cu statutul de țară invitată la Festivalul Sopot Literar și la Târgul de Carte de la Sopot este organizată în cadrul Sezonului Cultural România-Polonia 2024-2025. (G.Z.)