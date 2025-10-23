Prezenţă românească la Noaptea Literaturii Europene de la New York

Scriitoarea Liliana Corobca va reprezenta România la cea de-a şaptea ediţie a Nopţii Literaturii Europene (European Literature Night) care se desfășoară astăzi, 23 octombrie 2025, la Ukrainian Institute of America din New York. Manifestarea reunește, an de an, unele dintre cele mai interesante şi puternice voci ale literaturii europene contemporane. Anul acesta, organizatorii propun ca temă de reflecţie felul în care trecutul, istoria şi experienţele de război modelează prezentul şi identitatea umană. Liliana Corobca va citi fragmente din volumul său „Too Great a Sky” (Seven Stories Press, 2024), în cadrul a două sesiuni de lecturi, iar discuţia ce va urma va explora modul în care istoria, traumele colective şi experienţele de război reverberează în literatura contemporană. De origine basarabeană, Liliana Corobca este autoare de proză, eseistică şi teatru, una dintre cele mai apreciate voci ale prozei est-europene. Volumele sale au fost traduse în mai multe limbi şi sunt apreciate pentru forţa poetică şi claritatea morală cu care abordează teme precum memoria, exilul, apartenenţa, rezistenţa la opresiune.