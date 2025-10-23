Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Prezenţă românească la Noaptea Literaturii Europene de la New York

Prezenţă românească la Noaptea Literaturii Europene de la New York

Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 23 Octombrie 2025

Scriitoarea Liliana Corobca va reprezenta România la cea de-a şaptea ediţie a Nopţii Literaturii Europene (European Literature Night) care se desfășoară astăzi, 23 octombrie 2025, la Ukrainian Institute of America din New York. Manifestarea reunește, an de an, unele dintre cele mai interesante şi puternice voci ale literaturii europene contemporane. Anul acesta, organizatorii propun ca temă de reflecţie felul în care trecutul, istoria şi experienţele de război modelează prezentul şi identitatea umană. Liliana Corobca va citi fragmente din volumul său „Too Great a Sky” (Seven Stories Press, 2024), în cadrul a două sesiuni de lecturi, iar discuţia ce va urma va explora modul în care istoria, traumele colective şi experienţele de război reverberează în literatura contemporană. De origine basarabeană, Liliana Corobca este autoare de proză, eseistică şi teatru, una dintre cele mai apreciate voci ale prozei est-europene. Volumele sale au fost traduse în mai multe limbi şi sunt apreciate pentru forţa poetică şi claritatea morală cu care abordează teme precum memoria, exilul, apartenenţa, rezistenţa la opresiune. 

