Cete de colindători din întreg județul Vâlcea vor susține concerte, în perioada 3-12 decembrie, în localitățile vâlcene Fârțătești, Vlădești, Mihăiești și Racovița, în cadrul Festivalului Colindului
Provocările erei digitale în rândul tinerilor: abordări academice și soluții
La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, în Amfiteatrul „I.G. Coman”, se desfășoară azi, 27 noiembrie, cea de-a doua ediție a Conferinței Naționale Interdisciplinare „Provocări și oportunități contemporane”, având ca temă centrală „Implicații ale tehnologiei în viața adolescenților și tipuri de impact în sănătate, familie și societate”. Evenimentul reunește profesori, medici, preoți, cercetători și specialiști preocupați de modul în care tehnologia influențează dezvoltarea și comportamentul adolescenților și tinerilor, precum și efectele asociate în plan individual și social. Programul complet al conferinței poate fi consultat pe site.