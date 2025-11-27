Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Provocările erei digitale în rândul tinerilor: abordări academice și soluții

Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 27 Noiembrie 2025

La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, în Amfiteatrul „I.G. Coman”, se desfășoară azi, 27 noiembrie, cea de-a doua ediție a Conferinței Naționale Interdisciplinare „Provocări și oportunități contemporane”, având ca temă centrală „Implicații ale tehnologiei în viața adolescenților și tipuri de impact în sănătate, familie și societate”. Evenimentul reunește profesori, medici, preoți, cercetători și spec­ialiști preocupați de modul în care tehnologia influențează dezvoltarea și comportamentul adolescenților și tinerilor, precum și efectele asociate în plan individual și social. Programul complet al conferinței poate fi consultat pe site.
 

