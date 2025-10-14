Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Salonul de Artă Contemporană 2025

Salonul de Artă Contemporană 2025

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Cultură
Data: 14 Octombrie 2025

Muzeul Național al Literaturii Române invită publicul la deschiderea Salonului Național de Artă Contemporană, ediția 2025, care va avea loc mâine, 15 octombrie 2025, de la ora 14:00, la sediul muzeului din Calea Griviței. Tema Salonului, „Realități/ Resurse | Irealități/ Surse”, propune o plajă incluzivă de abordări și discursuri artistice, grupate într-o serie de expoziții curatoriate individual în spații creative din București. (A.D.)

Citeşte mai multe despre:   Muzeul National al Literaturii Romane
vezi toate ›Alte articole din Cultură
  • Frumusețea caselor maramureșene Cultură
    Frumusețea caselor maramureșene

    Muzeul Național al Țăranului Român (MNŢR) a organizat, recent, o nouă întâlnire din seria Confe­rințelor de la Șosea, intitulată „Țesând povești în camerele de parade din Maramureș”. Conferința a

    14 Oct, 2025
  • Consecințele pactului Ribbentrop-Molotov Cultură
    Consecințele pactului Ribbentrop-Molotov

    Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) invită publicul să viziteze o nouă expoziție temporară, intitulată „Împărțirea Europei. Consecințele pactului Ribbentrop-Molotov”, realizată de Muzeul

    14 Oct, 2025
  • Incursiune în ceramica grecească Cultură
    Incursiune în ceramica grecească

    Muzeul Municipiului București îi invită pe cei mici să pășească într-o lume plină de semnificații și frumusețe, la atelierul interactiv „Povestea vaselor călătoare”, care va avea loc joi, 16 octombrie,

    14 Oct, 2025
  • Vernisaj „Fotogeografica 2025” Cultură
    Vernisaj „Fotogeografica 2025”

    La Biblioteca Națională a României va avea loc mâine, 15 octombrie, vernisajul Salonului Na­țional de Fotografie „Fotogeografica 2025”, prilej de prezentare şi a catalogului care conține fotogra­fiile

    14 Oct, 2025
TOP 6 Cultură