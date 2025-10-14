Muzeul Național al Țăranului Român (MNŢR) a organizat, recent, o nouă întâlnire din seria Conferințelor de la Șosea, intitulată „Țesând povești în camerele de parade din Maramureș”. Conferința a
Salonul de Artă Contemporană 2025
Muzeul Național al Literaturii Române invită publicul la deschiderea Salonului Național de Artă Contemporană, ediția 2025, care va avea loc mâine, 15 octombrie 2025, de la ora 14:00, la sediul muzeului din Calea Griviței. Tema Salonului, „Realități/ Resurse | Irealități/ Surse”, propune o plajă incluzivă de abordări și discursuri artistice, grupate într-o serie de expoziții curatoriate individual în spații creative din București. (A.D.)