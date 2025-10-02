Simpozion internațional la Academia Română

Azi și mâine, la Academia Română va avea loc a 22-a ediție a seminarului internațional „Penser L’Europe”. Evenimentul este organizat de Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, în colaborare cu Academia Română, Institutul Franţei, Institutul Francez de Relaţii Internaţionale şi Academia Regală de Ştiinţe Economice şi Financiare din Spania.

La manifestările din cadrul seminarului vor participa și acad. Ioan-Aurel Pop, preşedintele Academiei Române, Nicolas Warnery, ambasadorul Franţei în România, prof. univ. Thierry de Montbrial, fondator şi preşedinte al Institutului Francez de Relaţii Internaţionale, și acad. Maya Simionescu, preşedinta Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă.

În cadrul celor cinci sesiuni tematice se vor dezbate subiecte legate de viitorul Europei, într-o lume marcată de conflicte ideologice, crize geopolitice şi reconfigurări strategice.