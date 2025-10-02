Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Simpozion internațional la Academia Română

Simpozion internațional la Academia Română

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 02 Octombrie 2025

Azi și mâine, la Academia Română va avea loc a 22-a ediție a seminarului internațional „Penser L’Europe”. Evenimentul este organizat de Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, în colaborare cu Academia Română, Institutul Franţei, Institutul Francez de Relaţii Internaţionale şi Academia Regală de Ştiinţe Economice şi Financiare din Spania.

La manifestările din cadrul seminarului vor participa și acad. Ioan-Aurel Pop, preşedintele Academiei Române, Nicolas Warnery, ambasadorul Franţei în România, prof. univ. Thierry de Montbrial, fondator şi preşedinte al Institutului Francez de Relaţii Internaţionale, și acad. Maya Simionescu, preşedinta Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă.

În cadrul celor cinci sesiuni tematice se vor dezbate subiecte legate de viitorul Europei, într-o lume marcată de conflicte ideologice, crize geopolitice şi reconfigurări strategice. 

Citeşte mai multe despre:   Academia Romana  -   Penser l’Europe
vezi toate ›Alte articole din Cultură
TOP 6 Cultură