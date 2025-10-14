Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Cultură Vernisaj „Fotogeografica 2025"

Vernisaj „Fotogeografica 2025”

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Data: 14 Octombrie 2025

La Biblioteca Națională a României va avea loc mâine, 15 octombrie, vernisajul Salonului Na­țional de Fotografie „Fotogeografica 2025”, prilej de prezentare şi a catalogului care conține fotogra­fiile premiate la cele trei secţiuni ale concursului: patrimoniu cultu­ral, peisaj natural și wildlife, la ca­tegoriile elevi/stu­denți și open - şi cele mai reuşite lucrări din galeria foto a concursului. Fotogeografica este una dintre cele mai longevive și populare manifestări culturale la nivel națio­nal, prin care se promovează valorile patrimoniului natural și cultural.  (A.D.)

Citeşte mai multe despre:   Biblioteca Națională a României  -   Fotogeografica
