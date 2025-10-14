Muzeul Național al Țăranului Român (MNŢR) a organizat, recent, o nouă întâlnire din seria Conferințelor de la Șosea, intitulată „Țesând povești în camerele de parade din Maramureș”. Conferința a
Vernisaj „Fotogeografica 2025”
La Biblioteca Națională a României va avea loc mâine, 15 octombrie, vernisajul Salonului Național de Fotografie „Fotogeografica 2025”, prilej de prezentare şi a catalogului care conține fotografiile premiate la cele trei secţiuni ale concursului: patrimoniu cultural, peisaj natural și wildlife, la categoriile elevi/studenți și open - şi cele mai reuşite lucrări din galeria foto a concursului. Fotogeografica este una dintre cele mai longevive și populare manifestări culturale la nivel național, prin care se promovează valorile patrimoniului natural și cultural. (A.D.)