Evaluările la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a

Data: 05 Septembrie 2025

În anul şcolar 2025-2026 evaluările naţionale pentru elevii claselor a II-a vor începe în 12 mai 2026 cu proba scrisă la Limba română, potrivit proiectului de ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, aflat în consultare publică. În aceeaşi zi, elevii din partea minorităţilor naţionale vor susţine proba scrisă la Limba maternă.

Proba de citit la Limba română, respectiv Limba maternă va fi susţinută în 13 mai, iar proba la Matematică şi Explorarea mediului se va susţine în 14 mai.

Proiectul prevede ca elevii din clasa a IV-a să susţină proba la Limbă şi comunicare - Limba română/ Limba română pentru minorităţile naţionale în data de 19 mai, iar cea la Matematică şi Ştiinţe ale naturii în 20 mai.

Evaluarea Naţională de la finalul clasei a VI-a va începe la 26 mai cu proba la Limbă şi comunicare - Limba română/ Limba română pentru minorităţile naţionale şi va fi urmată de proba la Matematică şi Ştiinţe - 27 mai. Elevii din partea minorităţilor naţionale vor susţine în 28 mai proba de comunicare în Limba maternă.

Durata alocată rezolvării testelor de evaluare este de 45 de minute pentru fiecare test administrat elevilor de clasa a II-a, respectiv 60 de minute pentru clasele a IV-a şi a VI-a. Testele sunt de tip broşură şi se dau în sala de clasă, în timpul orelor de curs.

Subiectele vor fi formulate clar, precis şi „în strictă concordanţă cu programele şcolare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu”, vor avea un nivel mediu de dificultate şi, ca noutate, vor viza, potrivit metodologiei, „şi aspecte concrete - cunoștințe, deprinderi, atitudini, valori - aplicabile, conectate la viața de zi cu zi a elevilor”.

De asemenea, şcolile vor lua măsuri pentru asigurarea condiţiilor de egalitate a şanselor pentru elevii cu deficienţe. (O.N.)

