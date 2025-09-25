Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Proiecte educaționale din România premiate la Bruxelles

Proiecte educaționale din România premiate la Bruxelles

Un articol de: Cristina Zamfirescu - 25 Septembrie 2025

Trei proiecte din România figurează pe lista câştigătorilor Premiilor europene pentru predare inovatoare din 2025, a anunțat Reprezentanţa în România a Comisiei Europene (CE), în total fiind pre­miați 117 profesori şi şcoli din peste 30 de ţări UE și non-UE pentru proiectele lor sprijinite de programul Erasmus+, conform CE. Prin aceste premii, Comisia recunoaşte cadrele didactice care utilizează abordări inovatoare, interactive şi incluzive de predare şi învăţare.

Ceremonia de decernare a premiilor va avea loc în zilele de 8-9 decembrie 2025, la Bruxelles, potrivit vicepreşedintei executive a CE pentru drepturi sociale şi competenţe, locuri de muncă de calitate şi pregătire, Roxana Mînzatu.

Desfășurate în perioada 2022- 2024, cele trei proiecte câştigătoare din România sunt: „Green skills, gamification and cross-cultural communication for improved heritage projects”, coordonat de Centrul Cultural Judeţean Harghita din Miercurea Ciuc, care a oferit formare şi îndrumare lucrătorilor din domeniul patrimoniului, actorilor culturali şi dezvoltatorilor comunitari din zonele rurale; „Be Smart, Be Green!”, coordonat de Şcoala Gimnazială `Vasile Conta” din Iaşi, care a contribuit la promovarea educaţiei ecologice şi a responsabilităţii civice în rândul elevilor; „Rangers Of Change”, coordonat de Şcoala Gimnazială nr. 195 din Bucureşti, care a integrat în mod creativ învăţarea limbilor străine cu educaţia în ceea ce priveşte clima, sprijinind integrarea refugiaţilor şi dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. 

 

