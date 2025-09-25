Proiecte educaționale din România premiate la Bruxelles

Trei proiecte din România figurează pe lista câştigătorilor Premiilor europene pentru predare inovatoare din 2025, a anunțat Reprezentanţa în România a Comisiei Europene (CE), în total fiind pre­miați 117 profesori şi şcoli din peste 30 de ţări UE și non-UE pentru proiectele lor sprijinite de programul Erasmus+, conform CE. Prin aceste premii, Comisia recunoaşte cadrele didactice care utilizează abordări inovatoare, interactive şi incluzive de predare şi învăţare.

Ceremonia de decernare a premiilor va avea loc în zilele de 8-9 decembrie 2025, la Bruxelles, potrivit vicepreşedintei executive a CE pentru drepturi sociale şi competenţe, locuri de muncă de calitate şi pregătire, Roxana Mînzatu.

Desfășurate în perioada 2022- 2024, cele trei proiecte câştigătoare din România sunt: „Green skills, gamification and cross-cultural communication for improved heritage projects”, coordonat de Centrul Cultural Judeţean Harghita din Miercurea Ciuc, care a oferit formare şi îndrumare lucrătorilor din domeniul patrimoniului, actorilor culturali şi dezvoltatorilor comunitari din zonele rurale; „Be Smart, Be Green!”, coordonat de Şcoala Gimnazială `Vasile Conta” din Iaşi, care a contribuit la promovarea educaţiei ecologice şi a responsabilităţii civice în rândul elevilor; „Rangers Of Change”, coordonat de Şcoala Gimnazială nr. 195 din Bucureşti, care a integrat în mod creativ învăţarea limbilor străine cu educaţia în ceea ce priveşte clima, sprijinind integrarea refugiaţilor şi dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.