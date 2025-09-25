De fiecare dată când o sărbătoare cu cruce roșie cade în timpul săptămânii, sunt prezentă și eu cu elevii mei la una dintre bisericile comunei Valea Doftanei („Sfinții Voievozi”, „Adormirea Maicii
Proiecte educaționale din România premiate la Bruxelles
Trei proiecte din România figurează pe lista câştigătorilor Premiilor europene pentru predare inovatoare din 2025, a anunțat Reprezentanţa în România a Comisiei Europene (CE), în total fiind premiați 117 profesori şi şcoli din peste 30 de ţări UE și non-UE pentru proiectele lor sprijinite de programul Erasmus+, conform CE. Prin aceste premii, Comisia recunoaşte cadrele didactice care utilizează abordări inovatoare, interactive şi incluzive de predare şi învăţare.
Ceremonia de decernare a premiilor va avea loc în zilele de 8-9 decembrie 2025, la Bruxelles, potrivit vicepreşedintei executive a CE pentru drepturi sociale şi competenţe, locuri de muncă de calitate şi pregătire, Roxana Mînzatu.
Desfășurate în perioada 2022- 2024, cele trei proiecte câştigătoare din România sunt: „Green skills, gamification and cross-cultural communication for improved heritage projects”, coordonat de Centrul Cultural Judeţean Harghita din Miercurea Ciuc, care a oferit formare şi îndrumare lucrătorilor din domeniul patrimoniului, actorilor culturali şi dezvoltatorilor comunitari din zonele rurale; „Be Smart, Be Green!”, coordonat de Şcoala Gimnazială `Vasile Conta” din Iaşi, care a contribuit la promovarea educaţiei ecologice şi a responsabilităţii civice în rândul elevilor; „Rangers Of Change”, coordonat de Şcoala Gimnazială nr. 195 din Bucureşti, care a integrat în mod creativ învăţarea limbilor străine cu educaţia în ceea ce priveşte clima, sprijinind integrarea refugiaţilor şi dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.