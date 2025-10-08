A treia ediție a serbării dedicate vârstnicilor la Cantina „Sfânta Filofteia”

Cantina socială „Sfânta Filofteia”, aflată sub egida Asociației Diaconia - Filiala Sector 4, a găzduit duminică, 5 octombrie, cea de‑a treia ediție a serbării dedicate persoanelor vârstnice, principalii beneficiari ai cantinei. Evenimentul se înscrie în cadrul proiectului „Bătrânețe cu suflet de copil”, iar desfășurarea lui în prima duminică din octombrie a devenit deja o tradiție, având scopul de a sensibiliza comunitatea cu privire la problematica vârstnicilor și de a deschide porțile cantinei către toți cei care doresc să se implice.

Gazda evenimentului a fost părintele Ion Armași, președintele Asociației Diaconia - Filiala Sector 4, care a subliniat importanța sprijinului acordat de comunitate persoanelor aflate în dificultate.

Programul artistic de care beneficiarii cantinei s‑au bucurat a adus împreună patru grupuri corale: grupul de elevi de la Școala Gimnazială nr. 165, coordonați de prof. Loredana Cioranu; grupul de fete al Organizației „Tineri în Acțiune” a Arhiepiscopiei Bucureștiului, care a susținut un recital folk; grupul coral de la Parohia „Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan”, cu un recital de muzică populară și grupul de elevi coordonați de profesoara de canto și pian Raluca Neagu. Evenimentul a avut și o componentă artistică vizuală: a fost organizată o expoziție cu obiecte ceramice decorate chiar de vârstnicii cantinei sociale, lucrări care au stârnit admirația tuturor vizitatorilor. La finalul întâlnirii, toți participanții s‑au bucurat împreună de gustări și răcoritoare, servite într‑o atmosferă prietenoasă și caldă.

Această serbare anuală reprezintă un prilej de comuniune, recunoștință și solidaritate, dar și un apel deschis adresat comunității de a fi alături de persoanele vârstnice și de a sprijini activitatea Cantinei sociale „Sfânta Filofteia”.