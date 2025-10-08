Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Filantropie A treia ediție a serbării dedicate vârstnicilor la Cantina „Sfânta Filofteia”

A treia ediție a serbării dedicate vârstnicilor la Cantina „Sfânta Filofteia”

Galerie foto (12) Galerie foto (12) Filantropie
Un articol de: Cristina Untaru - 08 Octombrie 2025

Cantina socială „Sfânta Filofteia”, aflată sub egida Asociației Diaconia - Filiala Sector 4, a găzduit duminică, 5 octombrie, cea de‑a treia ediție a serbării dedicate persoanelor vârstnice, principalii beneficiari ai cantinei. Evenimentul se înscrie în cadrul proiectului „Bătrânețe cu suflet de copil”, iar desfășurarea lui în prima duminică din octombrie a devenit deja o tradiție, având scopul de a sensibiliza comunitatea cu privire la problematica vârstnicilor și de a deschide porțile cantinei către toți cei care doresc să se implice.

Gazda evenimentului a fost părintele Ion Armași, președintele Asociației Diaconia - Filiala Sector 4, care a subliniat importanța sprijinului acordat de comunitate persoanelor aflate în dificultate.

Programul artistic de care beneficiarii cantinei s‑au bucurat a adus împreună patru grupuri corale: grupul de elevi de la Școala Gimnazială nr. 165, coordonați de prof. Loredana Cioranu; grupul de fete al Organizației „Tineri în Acțiune” a Arhiepiscopiei Bucureștiului, care a susținut un recital folk; grupul coral de la Parohia „Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan”, cu un recital de muzică populară și grupul de elevi coordonați de profesoara de canto și pian Raluca Neagu. Evenimentul a avut și o componentă artistică vizuală: a fost organizată o expoziție cu obiecte ceramice decorate chiar de vârstnicii cantinei sociale, lucrări care au stârnit admirația tuturor vizitatorilor. La finalul întâlnirii, toți participanții s‑au bucurat împreună de gustări și răcoritoare, servite într‑o atmosferă prietenoasă și caldă.

Această serbare anuală reprezintă un prilej de comuniune, recunoștință și solidaritate, dar și un apel deschis adresat comunității de a fi alături de persoanele vârstnice și de a sprijini activitatea Cantinei sociale „Sfânta Filofteia”. 

 

Citeşte mai multe despre:   filantropie  -   Cantina sociala Sfanta Filofteia Bucuresti
