Acțiune de donare de sânge în Protopopiatul Urziceni

Data: 28 August 2025

Pentru a veni în sprijinul semenilor aflați în suferință, marți, 26 august, Protopopiatul Urziceni din Episcopia Sloboziei și Călărașilor, județul Ialomița, prin Biroul de Asistență Socială, a organizat o nouă acțiune în cadrul Campaniei naționale „Donează sânge, salvează o viață!”, susținută de Patriarhia Română.

Prin amabilitatea Ralucăi Mihaela Cruceat, director al Centrului de Transfuzii Sanguine Ialomița, o echipă medicală s‑a deplasat la sediul Protopopiatului Urziceni pentru realizarea acestei acțiuni.

„Protopopiatul a făcut cunoscută acțiunea la nivelul municipiului Urziceni cu scopul de a‑i implica pe cei interesați în acest demers și de a forma o deprindere frumoasă de a ajuta semenii aflați în suferință. La demersul umanitar au luat parte numeroase persoane din municipiu și împrejurimi, arătând dragoste și solidaritate față de cei aflați în nevoie. În cadrul acțiunii au donat sânge 57 de persoane”, ne‑a transmis Adriana Mariana Toma, asistent social la Protopopiatul Urziceni.