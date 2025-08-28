Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Filantropie Acțiune de donare de sânge în Protopopiatul Urziceni

Acțiune de donare de sânge în Protopopiatul Urziceni

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Filantropie
Data: 28 August 2025

Pentru a veni în sprijinul semenilor aflați în suferință, marți, 26 august, Protopopiatul Urziceni din Episcopia Sloboziei și Călărașilor, județul Ialomița, prin Biroul de Asistență Socială, a organizat o nouă acțiune în cadrul Campaniei naționale „Donează sânge, salvează o viață!”, susținută de Patriarhia Română.

Prin amabilitatea Ralucăi Mihaela Cruceat, director al Centrului de Transfuzii Sanguine Ialomița, o echipă medicală s‑a deplasat la sediul Protopopiatului Urziceni pentru realizarea acestei acțiuni.

„Protopopiatul a făcut cunoscută acțiunea la nivelul municipiului Urziceni cu scopul de a‑i implica pe cei interesați în acest demers și de a forma o deprindere frumoasă de a ajuta semenii aflați în suferință. La demersul umanitar au luat parte numeroase persoane din municipiu și împrejurimi, arătând dragoste și solidaritate față de cei aflați în nevoie. În cadrul acțiunii au donat sânge 57 de persoane”, ne‑a transmis Adriana Mariana Toma, asistent social la Protopopiatul Urziceni.

 

 

Citeşte mai multe despre:   donare de sange  -   Campania Donează sânge, salvează o viaţă!  -   filantropie  -   Protopopiatul Urziceni
vezi toate ›Alte articole din Filantropie
TOP 6 Filantropie