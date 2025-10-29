Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Arhiepiscopia Romanului și Bacăului sprijină construirea caselor din Broșteni

Filantropie
Un articol de: Gheorghe Negru - 29 Octombrie 2025

Unitățile de cult din cele cinci protopopiate ale Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului s‑au implicat activ în sprijinirea familiilor afectate de calamități din localitatea Broșteni, județul Suceava. Prin colectele organizate în parohii, a fost strânsă suma de 218.000 de lei, destinată programului social de construire a unor case noi, derulat de Sectorul social‑filantropic al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, părintele consilier Ilarion Mâță, de la Sectorul social‑filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a efectuat o vizită la șantierul primei case ridicate cu sprijinul financiar al Eparhiei Romanului și Bacăului. Locuința se află în prezent la stadiul „la roșu”, tâmplăria a fost deja adusă, iar tabla necesară acoperișului a fost recepționată astăzi. Casa este destinată unei familii cu trei copii, iar în aceeași curte a mai fost ridicată o locuință pentru bunicul aceleiași familii.

Vizita a fost realizată împreună cu părintele Andrei Mocanu, consilier social‑filantropic al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, și a avut, de asemenea, scopul de a identifica nevoile actuale ale comunității din Broșteni, grav afectată de calamități naturale în ultimele luni.

Prin acest demers comun, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului își reafirmă angajamentul față de solidaritatea frățească și sprijinul concret oferit celor aflați în suferință, contribuind la refacerea speranței și la redarea demnității unor familii greu încercate.

 

Citeşte mai multe despre:   filantropie  -   colectă  -   Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților  -   Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului
