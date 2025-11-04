Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Campania „Sănătate pentru sate” a ajuns în județul Gorj

Filantropie
Data: 04 Noiembrie 2025

Aproximativ 100 de persoane din comunele Slivilești și Samarinești, județul Gorj, au beneficiat sâmbătă, 1 noiembrie, de consultații gratuite în cadrul campaniei „Sănătate pentru sate”, organizată de voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale. Acțiunea s‑a desfășurat la Școala Gimnazială Slivilești și a reunit medici specialiști în cardiologie, gastroenterologie, oftalmologie, psihiatrie, ortopedie, chirurgie generală, medicină internă, ginecologie și psihologie, oferind investigații EKG, ecografii și testul Babeș‑Papanicolau pentru femei.

Dr. Alina Enășoiu, medic specialist oftalmolog, a menționat: „Pacienții au prezentat cel mai frecvent vicii de refracție și patologii ale suprafeței oculare. Această campanie permite depistarea și tratarea afecțiunilor în stadii incipiente și îmbunătățește calitatea vieții”.

Despre patologiile întâlnite, dr. Cristina Petcu, medic primar psihiatru, a precizat: „Problemele întâlnite sunt similare cu cele din alte localități, însă stilul de viață activ și contactul cu natura protejează memoria. Am identificat un singur caz de demență, iar restul pacienților au avut tulburări ușoare de anxietate, depresie și insomnie”.

De asemenea, dr. Maria Răvaș, medic specialist chirurgie generală, a subliniat: „Cele mai frecvente afecțiuni au fost litiaza renală și biliară, afecțiuni ginecologice și gastrointestinale. Screeningul periodic permite depistarea bolilor în stadii incipiente, unde vindecarea poate fi completă”.

Campania a fost sprijinită și de preoții din parohiile vizitate. Preotul paroh Ovidiu Popescu Dumitru, de la Parohia Strâmtu, a afirmat: „Comunitatea noastră este formată preponderent din persoane în vârstă, cu resurse materiale reduse, care nu ajung ușor la controale medicale. Vizita medicilor a reprezentat pentru ei o adevărată binecuvântare, oferindu‑le acces la servicii medicale esențiale și speranță. Astfel de acțiuni ajută nu doar la prevenirea bolilor, ci și la creșterea încrederii și sentimentului de apartenență la comunitate”.

Dănuț Prună, voluntar coordonator la Paraclisul Catedralei Naționale, a prezentat specificul acestei acțiuni: „Am fost primiți cu multă ospitalitate și cred că am lăsat aici bucurie, speranță și solidaritate. Toți medicii s‑au deplasat peste 400 km pentru a aduce bucurie, speranță, încredere și comuniune, pentru că echipa Paraclisului Catedralei Naționale a extins activitatea sa dincolo de zidurile Catedralei și s‑a deplasat în mai multe comunități din țară. În localitățile rurale întâlnim frecvent probleme de sănătate netratate și mulți află târziu că au nevoie de îngrijire. De aceea este esențial ca fiecare persoană să‑și verifice sănătatea și să descopere din timp eventualele afecțiuni”.

Campania „Sănătate pentru sate” funcționează în baza unui protocol încheiat în 2005 între Patriarhia Română și Ministerul Sănătății. Campania a ajuns pentru prima dată în județul Gorj, iar până în prezent au fost organizate 153 de acțiuni în județele Ilfov, Prahova, Maramureș, Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Teleorman, Botoșani, Buzău, Vâlcea, Suceava și Galați, beneficiind de serviciile acesteia peste 17.000 de persoane.

 

Citeşte mai multe despre:   Campania Sănătate pentru sate  -   filantropie  -   voluntar  -   Voluntarii Paraclisului CMN
