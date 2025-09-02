Tineri din cadrul comitetelor parohiale, împreună cu preoți de la parohiile Gura Vulcănii, Iedera, Săteni, Ursei și Viforâta, însoțiți de protopopul Protoieriei Pucioasa, județul Dâmbovița, au oferit joi, 28 august, produse igienico-sanitare Căminului pentru îngrijirea persoanelor vârstnice de la Parohia Eroilor din orașul Târgoviște.
Campanie de donare de sânge în Capitală
Asociația „Sfântul Ierarh Alexandru și Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Bucureşti, în colaborare cu Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul” - Militari, Protopopiatul Sector 6 Capitală, organizează marți, 9 septembrie, o nouă acţiune de donare de sânge în cadrul campaniei „Donează din inimă, dăruiește viață”. Acţiunea va fi găzduită de Centrul Medical Master din Intrarea Capelei nr. 1A din sectorul 6 al Capitalei, în cooperare cu Centrul de Transfuzie Sanguină al Ministerului Apărării Naționale.
Campania „Donează din inimă, dăruiește viață” a debutat pe 3 iunie 2025, odată cu prima acțiune de donare de sânge, în cadrul căreia s‑au colectat peste 12 litri de sânge. Alte acțiuni similare sunt planificate pentru data de 7 octombrie 2025, la Parohia „Înălțarea Domnului” din sectorul 6 al Capitalei, și în prima parte a lunii noiembrie, la stadionul clubului sportiv Rapid Bucureşti, ambele organizate prin implicarea părintelui protopop Cătălin Dabu de la Protopopiatul Sector 6 Capitală și a părintelui Mihail Ivan de la Parohia „Înălţarea Domnului” din acelaşi sector.