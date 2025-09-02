Campanie de donare de sânge în Capitală

Asociația „Sfântul Ierarh Alexandru și Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Bucureşti, în colaborare cu Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul” - Militari, Protopopiatul Sector 6 Capitală, organizează marți, 9 septembrie, o nouă acţiune de donare de sânge în cadrul campaniei „Donează din inimă, dăruiește viață”. Acţiunea va fi găzduită de Centrul Medical Master din Intrarea Capelei nr. 1A din sectorul 6 al Capitalei, în cooperare cu Centrul de Transfuzie Sanguină al Ministerului Apărării Naționale.

Campania „Donează din inimă, dăruiește viață” a debutat pe 3 iunie 2025, odată cu prima acțiune de donare de sânge, în cadrul căreia s‑au colectat peste 12 litri de sânge. Alte acțiuni similare sunt planificate pentru data de 7 octombrie 2025, la Parohia „Înălțarea Domnului” din sectorul 6 al Capitalei, și în prima parte a lunii noiembrie, la stadionul clubului sportiv Rapid Bucureşti, ambele organizate prin implicarea părintelui protopop Cătălin Dabu de la Protopopiatul Sector 6 Capitală și a părintelui Mihail Ivan de la Parohia „Înălţarea Domnului” din acelaşi sector.