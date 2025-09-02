Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Campanie de donare de sânge în Capitală

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Filantropie
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 02 Septembrie 2025

Asociația „Sfântul Ierarh Alexandru și Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Bucureşti, în colaborare cu Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul” - Militari, Protopopiatul Sector 6 Capitală, organizează marți, 9 septembrie, o nouă acţiune de donare de sânge în cadrul campaniei „Donează din inimă, dăruiește viață”. Acţiunea va fi găzduită de Centrul Medical Master din Intrarea Capelei nr. 1A din sectorul 6 al Capitalei, în cooperare cu Centrul de Transfuzie Sanguină al Ministerului Apărării Naționale.

Campania „Donează din inimă, dăruiește viață” a debutat pe 3 iunie 2025, odată cu prima acțiune de donare de sânge, în cadrul căreia s‑au colectat peste 12 litri de sânge. Alte acțiuni similare sunt planificate pentru data de 7 octombrie 2025, la Parohia „Înălțarea Domnului” din sectorul 6 al Capitalei, și în prima parte a lunii noiembrie, la stadionul clubului sportiv Rapid Bucureşti, ambele organizate prin implicarea părintelui protopop Cătălin Dabu de la Protopopiatul Sector 6 Capitală și a părintelui Mihail Ivan de la Parohia „Înălţarea Domnului” din acelaşi sector.

 

Citeşte mai multe despre:   filantropie  -   donare de sange
