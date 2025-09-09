Campanie de donare de sânge în Capitală

Asociația creștină „Sfântul Ierarh Alexandru și Sfânta Cuvioasă Parascheva” a organizat marți, 9 septembrie 2025, în cooperare cu Centrul de Transfuzie Sanguină al Ministerului Apărării Naționale și cu Protoieria Sector 6 Capitală, campania de donare de sânge „Donează din inimă, dăruiește viață”.

A doua ediție a acestui proiect filantropic s‑a desfășurat la Centrul Medical Master din sectorul 6 al Capitalei. Acțiunea l‑a avut drept coordonator pe părintele Alexandru Ivan, președintele Asociației „Sfântul Ierarh Alexandru și Sfânta Cuvioasă Parascheva” și slujitor al capelei Centrului de îngrijire Luxab.

„Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, ne aflăm la cea de‑a doua ediție a campaniei de donare de sânge «Donează din inimă, dăruiește viață». Această campanie se desfășoară în mai multe etape, iar de această dată are loc în sectorul 6 al Bucureștiului, cu sprijinul Protoieriei Sector 6 Capitală. Nădăjduim să ia parte cât mai mulți oameni la acest act filantropic, întrucât nevoia de donatori este tot mai mare. Următoarele ediții se vor desfășura în data de 7 octombrie, la Parohia «Înălțarea Domnului» din sectorul 6, și la începutul lunii noiembrie, pe stadionul clubului sportiv Rapid București. Donarea de sânge este un gest simplu, dar de mare importanță pentru cei aflați în suferință. Prin această faptă, oamenii pot oferi o șansă la viață celor care trec prin momente grele. Este o formă concretă de solidaritate și iubire față de aproapele. Astfel de inițiative ne aduc mai aproape unii de alții și dau speranță celor bolnavi. A dărui din puținul tău pentru binele altuia înseamnă a fi cu adevărat aproape de Hristos. Acest demers arată că, atunci când suntem uniți în fapte bune, putem aduce lumină și mângâiere în viețile celor aflați la nevoie”, a spus părintele Alexandru Ivan.

De asemenea, părintele col. Corneliu Damaschin, șeful Laboratorului de biochimie din cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”, a evidențiat beneficiile donării de sânge: „Donarea de sânge aduce beneficii nu doar celui care primește, ci și celui care oferă. Pe lângă faptul că fiecare donare poate salva până la trei vieți, donatorul are parte de un control medical gratuit și de monitorizarea periodică a stării de sănătate. Organismul este stimulat să își regenereze celulele sanguine, ceea ce contribuie la menținerea unei circulații mai bune și la reducerea riscului unor afecțiuni cardiovasculare. Însă, dincolo de aceste efecte medicale, donarea de sânge înseamnă și dăruire de speranță, fiind o mărturie concretă a iubirii față de aproapele și a solidarității creștine”.

Importanța filantropică a acestui eveniment a fost evidențiată și de lt. col. dr. Florea Vlădescu, medic-șef în cadrul Centrului de Transfuzie Sanguină al MApN: „Acest gest simplu poate salva vieți, fiind vital în tratamente pentru pacienți cu anemii severe, boli oncologice, accidente sau intervenții chirurgicale majore. Donarea contribuie la menținerea stocurilor de sânge în spitale, care pot fi critice în situații de urgență. Fiecare unitate de sânge este testată cu atenție pentru a garanta siguranța atât a pacientului, cât și a donatorului. Mulțumim Centrului de îngrijire Luxab pentru invitația și colaborarea în organizarea acestui eveniment”.