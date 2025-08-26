Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Filantropie „Campionii bucuriei” în Protoieria Curtea de Argeș

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Filantropie
Data: 26 August 2025

Luni, 25 august, s‑a desfășurat o nouă etapă a proiectului „Campionii bucuriei”, din cadrul Protoieriei Curtea de Argeș, în care parohiile din Cercul nr. 7 pastoral: Corbșori, Corbi, Nucșoara, Sboghițești, Slatina, Stănești și Poinărei, au oferit credincioșilor pachete cu alimente, informează arhiepiscopiaargesuluisimuscelului.ro.

În Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului se desfășoară, la nivel de protoierii, după un program stabilit de Centrul eparhial, activități social‑filantropice care au în vedere ajutorarea familiilor sărace și aflate în nevoi, cu copii mulți sau în pragul abandonului școlar, bolnavi și bătrâni. Aceste acțiuni sociale fac parte din proiectul general social‑filantropic cultural‑educativ și sportiv intitulat „Campionii bucuriei”.

Beneficiarii sunt aleși în urma unor anchete sociale, în care au fost urmărite cazurile cu venituri foarte mici, dar și problemele de sănătate grave. O atenție deosebită o primesc bătrânii, bolnavii fără familie, precum și copiii pentru care există riscul abandonului școlar.

În proiect sunt implicați părinții protoierei și preoții din fiecare protoierie, precum și credincioșii din cuprinsul Eparhiei Argeșului și Muscelului, care sunt chemați să aducă bucurie în casele celor sărmani.

 

Citeşte mai multe despre:   Campionii bucuriei  -   filantropie
