Continuă sprijinul și darurile pentru pelerinii de pe Colina Bucuriei

Un articol de: Filip Hristofor Cane - 24 Octombrie 2025

Pelerinii care urcă în aceste zile pe Dealul Patriarhiei vor primi zilnic, conform tradiției, pachete cu alimente oferite de voluntarii „Tineri în acțiune” ai Arhiepiscopiei Bucureștilor și de reprezentanții protoieriilor desemnate. Pachetele conțin sendvișuri și apă îmbuteliată.

Vineri, 24 octombrie, pelerinii veniți să se închine la moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ale Sfântului Ierarh Nectarie, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena, precum și ale Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, au fost întâmpinați de reprezentanții protoieriilor din Arhiepiscopia Bucureștilor. Aceștia au oferit pachete cu alimente, constând în sendvișuri și apă îmbuteliată, pelerinilor care, cu multă evlavie, așteaptă la rând pentru a se închina la cinstitele moaște ale sfinților.

În sprijinul pelerinilor au venit ostenitorii protoieriilor Ilfov Nord și Ilfov Sud, care au adus împreună peste 2.000 de sendvișuri și sticle cu apă plată îmbuteliată.

Părintele Ciprian Ion Ioniță, consilier patriarhal coordonator la Sectorul social‑filantropic al Administrației Patriarhale, a vorbit despre semnificația deosebită a oferirii acestor pachete, subliniind că ele aduc o bucurie și o mângâiere sufletească atât celor care le primesc, cât și celor care le dăruiesc, fiind o expresie vie a iubirii creștine lucrătoare prin fapte bune.

 „În așteptarea pelerinilor care vin în aceste zile pe Colina Bucuriei, sectoarele social‑filantropice ale Arhiepiscopiei Bucureștilor și ale Patriarhiei Române oferă, potrivit tradiției, pachete cu alimente ce conțin sendvișuri, apă îmbuteliată și un desert. Astăzi, aceste daruri au fost oferite de protoieriile Ilfov Sud și Ilfov Nord, urmând ca în zilele următoare să se alăture și celelalte protoierii din cuprinsul Arhiepiscopiei. De asemenea, sectoarele social‑filantropice se pregătesc și pentru momentul deosebit al sfințirii picturii Catedralei Naționale, când vor fi alături de miile de pelerini care vor veni să participe la acest eveniment de mare însemnătate, oferind peste 40.000 de sendvișuri și apă îmbuteliată. Prin aceste fapte de milostenie, Biserica își arată dragostea și grija față de credincioși, transformând fiecare gest de dăruire într‑o mărturie vie a comuniunii și a bucuriei de a sluji aproapelui”, ne‑a spus părintele Ciprian Ion Ioniță.

Sâmbătă, 25 octombrie, hrana pentru pelerini va fi oferită de protoieriile Sector 5 Capitală și Sector 6 Capitală.

Duminică, 26 octombrie, pelerinii vor primi hrană oferită de protoieriile Urlați, Sector 4 Capitală și Sector 3 Capitală.

Luni, 27 octombrie, darurile alimentare vor fi asigurate de protoieriile Sector 1 Capitală, Sector 2 Capitală și Vălenii de Munte, iar marți, 28 octombrie, de către Protoieria Câmpina.

 

