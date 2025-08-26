Eparhia Romanului și Bacăului sprijină construirea caselor de la Broșteni

Data: 26 August 2025

În perioada 1‑20 august, la inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, unitățile de cult din cele cinci protopopiate au colectat suma de 218.000 de lei pentru programul social de construire a cinci case noi, organizat de Sectorul Social‑Filantropic al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

„Mulțumim pe această cale tuturor enoriașilor, monahilor, preoților și părinților protopopi care s‑au implicat în colectarea fondurilor pentru aceste case sociale, destinate familiilor credincioșilor sinistrați din Broșteni, județul Suceava.

„Sectorul social‑filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului continuă acest program eparhial de sprijinire a celor afectați de inundații prin colectarea de materiale de construcții necesare ridicării unei case”, a declarat părintele consilier eparhial Ilarion Mâță.

Conform informațiilor primite de la părintele Andrei Mocanu, consilier social la Suceava și coordonator al acestei misiuni, mai este nevoie de fier pentru armare, plasă sudată, bolțari și adeziv pentru zidărie.