Peste 100 de ghiozdane cu rechizite oferite elevilor din protopopiatele Târnăveni și Luduș

Galerie foto (3) Galerie foto (3) Filantropie
Un articol de: Pr. Silviu Jimborean - 05 Septembrie 2025

Cea de a doua ediţie a campaniei „Un ghiozdan - o şansă la educație pentru elevii din comunitățile defavorizate ale județului Mureș”, organizată de Arhiepiscopia Alba Iuliei, prin Departamentul de tineret și Biroul de cateheză - Structura de tineret pentru județul Mureș, cu sprijinul Herlitz România, s‑a desfăşurat în perioada 4 august - 1 septembrie.

Campania a constat în colectarea/achiziționarea de ghiozdane complet echipate cu rechizite școlare, pentru a veni în sprijinul elevilor din comunitățile rurale defavorizate ale județului Mureș. Fiecare ghiozdan a conținut penar, pix/stilou, creion, radieră, creioane colorate, carioci, acuarele, precum și caiete specifice ciclului de învățământ urmat de fiecare elev: ciclul primar (inclusiv clasa zero), ciclul gimnazial și ciclul liceal. Cu sprijinul unor oameni inimoși, ghiozdanele au fost completate de pachete conținând articole vestimentare și încălțăminte pentru a întâmpina noul an școlar.

Luni, 1 septembrie, au fost distribuite peste 100 de ghiozdane cu rechizite elevilor care provin din familii cu posibilități materiale reduse din cinci localități aflate în cuprinsul protopopiatelor Luduș și Târnăveni: Bobohalma, Băgaciu, Idiciu, Daia și Sângeorgiu de Câmpie. Acțiunea s‑a desfășurat cu sprijinul și implicarea Protopopiatului Târnăveni (pr. protopop Sergiu Dumitru) şi Protopopiatului Luduș (pr. protopop Lucian Voșloban).

În România, abandonul școlar înregistrează cifre alarmante, rapoartele Ministerului Educației Naționale (2023) indicând că un sfert dintre copiii români sunt neșcolarizați. În mediul rural, unde se regăsesc 70% dintre românii aflați în pericol de sărăcie, există un risc de cinci ori mai mare de abandon școlar, în raport cu mediul urban. Acest aspect se datorează atât sporului natural negativ în zonele rurale, exodului tinerilor în marile orașe ale țării și în străinătate, dar mai ales situației materiale precare cu care se confruntă țăranul român.

 

Citeşte mai multe despre:   rechizite  -   filantropie  -   persoane defavorizate  -   prevenirea abandonului şcolar
