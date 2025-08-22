„Sănătate pentru sate” la peste 400 de persoane din județul Suceava

Data: 22 August 2025

Voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale au oferit, în perioada 18‑20 august, consultații medicale gratuite la Parcul Științific și Tehnologic din Siret, județul Suceava. Cu această recentă ediție, numărul beneficiarilor campaniei depășește 17.000 de persoane.

Aproximativ 400 de persoane au beneficiat de consultații în specializările diabet, nutriție, dermatologie, cardiologie, gastroenterologie, oftalmologie, urologie, psihiatrie, ortopedie, ORL, chirurgie generală, medicină internă, pediatrie și ginecologie, precum și de investigații EKG și ecografii. Campania a inclus și testarea gratuită Babeș‑Papanicolau în scopul prevenirii cancerului de col uterin, pentru 100 de femei din zonă. Activitățile s‑au desfășurat cu sprijinul preotului paroh Ioan Hapenciuc, de la Biserica „Sfânta Treime”‑Siret, și al autorităților locale.

Dănuț Prună, voluntar coordonator la Paraclisul Catedralei Naționale, a menționat: „Pe parcursul activității, au fost realizate investigații variate, consultații clinice în mai multe specializări medicale, precum și testări specifice pentru depistarea precoce a unor boli cronice. Pentru mulți pacienți, aceasta a fost prima ocazie de a beneficia de un consult de specialitate aproape de casă. Suntem impresionați de deschiderea și recunoștința comunității și considerăm că aceste acțiuni sunt extrem de importante.”

De asemenea, și Ioan Mateiciuc, director Centrul Cultural Siret, a explicat: „Pentru comunitatea noastră, prezența unei astfel de caravane medicale este extrem de importantă. Faptul că peste 30 de medici din București au fost prezenți aici, la Siret, a reprezentat un sprijin semnificativ și o dovadă de solidaritate. Îmi doresc din suflet ca aceste campanii să continue și în viitor, nu doar la Siret, ci să se multiplice la nivelul întregului județ. O astfel de inițiativă aduce beneficii reale și de durată oamenilor care au cea mai mare nevoie de ele.”

Părintele Ioan Hapenciuc, parohul Bisericii „Sfânta Treime”‑Siret, a subliniat: „Medicii voluntari au parcurs peste 500 de kilometri pentru a fi aici, alături de comunitate, și ne bucurăm să vedem o prezență atât de numeroasă de medici specialiști. Pe durata celor trei zile au fost câteva sute de oameni la consultații, dovadă clară că aceste acțiuni sunt cu adevărat necesare. Această mobilizare a echipei medicale arată profesionalism, credință și dorința de a fi aproape de oameni.”

Despre afecțiunile întâlnite la persoanele consultate, dr. oftalmolog Alina Enășoiu a remarcat: „La pacienții din mediul rural întâlnim o paletă complexă de afecțiuni oculare. Consider esențial consultul oftalmologic periodic, pentru că doar așa putem identifica bolile la timp și putem interveni eficient, obținând rezultate favorabile. Dacă aceste controale sunt neglijate, riscăm să descoperim afecțiunile în stadii avansate, când nu se mai poate face decât un simplu diagnostic, fără posibilitatea reală de tratament.”

Dr. Maria Răvaș, chirurg generalist, a precizat: „Indiferent de specialitatea medicală, prevenția este extrem de importantă. În mediul rural, am întâlnit numeroase patologii de ordin chirurgical, fapt care argumentează necesitatea ca pacienții să se prezinte la timp atunci când au o problemă pentru care există posibilitatea unei intervenții chirurgicale. Cu cât pacienții vin mai devreme, cu atât putem interveni mai eficient și putem rezolva problemele de sănătate înainte ca ele să devină grave.”

O altă paletă de afecțiuni întâlnite în toate edițiile campaniei sunt cele de nutriție și metabolice.

„Cea mai frecventă problemă întâlnită la pacienții cu diabet din mediul rural este lipsa educației medicale și a cunoștințelor despre boală: de la înțelegerea mecanismelor diabetului, până la noțiuni legate de alimentație și stil de viață. Recomand mereu oamenilor să adopte un stil de viață simplu și echilibrat: să consume alimente cât mai naturale, să facă mișcare zilnic - chiar și moderată - și să evite produsele ultraprocesate, pline de aditivi și conservanți. O viață mai puțin complicată, mai atentă la alegerile de zi cu zi, este cheia pentru reducerea riscului de îmbolnăvire”, a explicat dr. Simona Carniciu, medic diabet, nutriție și boli metabolice.

Campania „Sănătate pentru sate” se desfășoară în baza unui protocol încheiat în anul 2015 între Patriarhia Română și Ministerul Sănătății. Acțiunea de la Siret a marcat prima ediție desfășurată în județul Suceava. Până în prezent, în cadrul campaniei au fost organizate 153 de acțiuni în județele Ilfov, Prahova, Maramureș, Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Teleorman, Botoșani, Buzău, Vâlcea și Suceava, numărul beneficiarilor ridicându‑se la peste 17.000 de persoane.