Acordul UE-Mercosur a fost blocat
Parlamentul European a decis miercuri să solicite Curţii de Justiţie a UE (CJUE) să evalueze dacă acordul cu Mercosur este conform cu tratatele UE. Aceasta înseamnă că tratatul poate rămâne blocat și doi ani, întrucât, pe baza practicii Curții și a cazurilor similare, obținerea avizului CJUE ar dura 18-24 de luni. Comisia Europeană, care şi-a exprimat regretul faţă de votul Parlamentului European, are posibilitatea legală de a decide aplicarea provizorie a tratatului, lucru calificat drept „inacceptabil” de organizaţiile agricole care îl contestă, scrie EFE. (C.Z.)