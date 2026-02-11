În primele 10 luni ale anului 2025, aproximativ 11.000 de femei au cerut ajutor din cauza violenței domestice, peste 1.000 de ordine de protecție au fost încălcate, iar 42 de femei și-au pierdut viața în urma vio
Cercetători români în Antarctica
Patru cercetători de la Universitatea din Bucureşti şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice participă, în această perioadă, în Antarctica, la o expediţie de studiu al efectelor schimbărilor climatice, al calității apei şi biodiversității microbiene în condiţii extreme. Ei sunt găzduiți, pe insula King George, de staţia coreeană King Sejong, alături de echipe de cercetare din Coreea de Sud, Turcia şi Portugalia. (C.Z.)