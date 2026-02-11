Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Cercetători români în Antarctica

Cercetători români în Antarctica

Actualitate socială
Data: 11 Feb 2026

Patru cercetători de la Universitatea din Bucureşti şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice participă, în această perioadă, în Antarctica, la o expediţie de studiu al efectelor schimbărilor climatice, al calității apei şi biodiversității microbiene în condiţii extreme. Ei sunt găzduiți, pe insula King George, de staţia coreeană King Sejong, alături de echipe de cercetare din Coreea de Sud, Turcia şi Portugalia. (C.Z.)

